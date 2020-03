Alken meest besmette gemeente van België: “Lag Monty-fuif aan de oorzaak van hoge besmettingscijfer?” Dirk Selis

26 maart 2020

18u18 0 Alken Sciensano communiceerde vandaag ook voor het eerst over de impact van het coronavirus op de gemeenten. Daaruit blijkt dat Alken de zwaarste getroffen coronagemeente van ons land is. In Alken zijn op dit moment ruim 3 op 1.000 inwoners met zekerheid besmet met het coronavirus.

In geen enkele andere gemeente in ons land zijn er meer besmettingen. Na Alken zijn er in Limburg het meeste coronabesmettingen in Sint-Truiden, Wellen en Borgloon. Het aantal besmettingen in Limburg is ondertussen opgelopen tot 864, dat zijn er liefst 186 meer dan gisteren, toen er sprake was van 678 besmettingen. Het gaat ook om de grootste stijging van besmette patiënten in Limburg tot nog toe.

Monty-reünie

De burgemeester van Alken Mark Penxten (N-VA) is enigzins verrast door de cijfers. “Tja, de Alkenaren hebben steeds zeer gedisciplineerd alle richtlijnen opgevolgd. Dus een verklaring heb ik niet meteen. Of misschien toch. Een Alkense huisarts wist mij te zeggen dat hij veel besmette patiënten over de vloer heeft gehad die naar de Monty-reünie van vrijdag 6 maart waren geweest. Dat was een fuif waar vele dertigers tot vijftigers naar toe zijn geweest. Ook Alkenaren die terug kwamen van skivakantie. Maar met zekerheid kunnen we dat natuurlijk niet zeggen. Ik ben hoopvol en fier op mijn personeel dat er nog elke dag staat om voor onze gemeente te zorgen. We komen hier wel doorheen.”

Meer over Limburg

Alken

Alken

gezondheid