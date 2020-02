Alken-Maes investeert 4 miljoen euro in waterbesparende flessenvuller Dirk Selis

21 februari 2020

16u50 0 Alken De Cristal brouwerij in Alken huldigt vandaag een nieuwe flessenvuller in. De nieuwe installatie kan niet alleen meer flessen vullen dan zijn voorganger, maar verbruikt ook veel minder water. Alken-Maes en de Cristal brouwerij zetten hiermee een belangrijke stap om hun brouwprocessen nog duurzamer te maken.

De totale investering komt uit op ongeveer 4 miljoen euro en daar staat ook iets tegenover: met een maximumcapaciteit van 63.000 flessen per uur is de nieuwe flessenvuller van de Cristal brouwerij in Alken een sterk staaltje brouwtechnologie. Niet minder dan 156 kranen vullen voortaan de flessen met Cristal, Maes, Hapkin en Grimbergen om maar enkele bieren te noemen

7 zwembaden

De nieuwe vuller behoort tot de laatste generatie in zijn soort en is een stuk efficiënter dan zijn voorganger. Op vlak van waterbesparing worden grote stappen vooruit gezet, de vuller verbruikt namelijk 12 keer minder water. Concreet zal de brouwerij per week voortaan het equivalent van ongeveer 7 zwembaden water minder gebruiken. “Vandaag hebben wij ongeveer 3,8 liter water nodig om een liter bier te brouwen”, vertelt Annick Vincenty, CEO van Alken-Maes. “Onze doelstelling is om in 2030 nog maar 3,2 liter water per liter bier te gebruiken. Een hele uitdaging als je weet dat een gemiddelde brouwerij ongeveer 6 liter water of meer gebruikt voor 1 liter bier. Dankzij deze nieuwe flessenvuller zetten wij een belangrijke stap om ons duurzaamheidsobjectief te realiseren.”

Hete, droge zomers

De brouwer doet deze investering in het kader van hun duurzaamheidsstrategie Brewing A Better World. Een belangrijk onderdeel daarvan is zuinig omspringen met water, een onderwerp dat ook in ons land van toenemend belang is met de recente hete, droge zomers in het achterhoofd. “Zonder water kunnen wij geen bier brouwen. Wij hebben dus een belangrijke reden om spaarzaam om te gaan met water. In 2018 hebben wij ons daarom ook verbonden aan de Green Deal Brouwers van de Vlaamse overheid, een vrijwillig engagement waarin wij ons hebben verbonden om efficiënter om te springen met water”, gaat Annick Vincenty verder.

Brouwen met de zon

De Alkense Cristal brouwerij zet sterk in op duurzaamheid. Naast investeringen in waterefficiëntie, wordt ook gekeken naar hernieuwbare energie. Naast het gebruik van een warmtekracht-koppelingscentrale heeft de brouwerij zo’n 6.000 zonnepanelen op het dak liggen. Samen wekken deze zonnepanelen ongeveer 1.338 MWh op, het equivalent van het verbruik van zo’n 440 gezinnen. “Dit jaar bestuderen we met onze leverancier of we nog bijkomende zonnepanelen kunnen installeren, ook op de daken van onze Mort Subite brouwerij in Kobbegem en onze Affligem brouwerij in Opwijk,” besluit Vincenty.