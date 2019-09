Alken krijgt nieuwe zorgcampus Kouterman Woonzorgcentrum, 33 assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum op één centrale locatie Dirk Selis

27 september 2019

17u14 0 Alken Kouterman, zo heet de nieuwe zorgcampus die straks naast sport- en recreatiedomein De Alk zal verrijzen. Dat maakten de gemeente Alken en Integro vzw vandaag bekend tijdens de eerstesteenlegging van het project. De campus wordt hét centrale verzamelpunt voor woon- en ouderenzorg in de regio. In opdracht van Integro vzw bouwt THV Dethier-Democo binnenkort een rusthuis met zorgkamers, assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum. Bovendien verhuist ook het lokaal dienstencentrum De Kouter van het OCMW-Alken naar de vernieuwde site.

Uit berekeningen van de Vlaamse overheid blijkt dat het aantal 65-plussers in Alken de komende tien jaar met meer dan een kwart zal toenemen, wat neerkomt op drieduizend senioren. Om te anticiperen op deze stijging realiseert het OCMW van Alken samen met Integro vzw - een fusie van acht rusthuizen - de nieuwe zorgcampus Kouterman op de Boskoopweg. “De nieuwe zorgcampus zal vlak naast sport- en recreatiedomein De Alk liggen. We gaan één woonzorgdomein creëren om zo kwaliteitsvolle steun te bieden aan onze oudere inwoners. Zo kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde regio verblijven”, zegt schepen voor Ruimtelijke ordening Frank Vroonen.

Dienstencentrum

Integro vzw investeert in een rusthuis met 87 kamers als vervanging voor het gedateerde Cecilia in Terkoest-Alken. Daar zal op termijn een nieuwe zorgantenne verrijzen. Verder bouwt Integro op de site Kouterman 33 assistentiewoningen, een grootkeuken, gemeenschappelijke ruimten en kantoren. Verder herbergt de nieuwe campus nog een dagverzorgingscentrum, dat opvang en zorg aanbiedt aan senioren uit de regio. Alken investeert onder hetzelfde dak in de vervanging van haar bestaand lokaal dienstencentrum. Voor deze opdracht nemen Integro vzw en Alken THV Dethier-Democo onder de arm. Het project omvat een woonoppervlakte van 10.543 vierkante meter. “De samenwerking met lokaal dienstencentrum De Kouter onder hetzelfde dak vormt het sluitstuk van een geïntegreerd dienstenaanbod voor de Alkense senioren. De Kouter neemt de rol op als regisseur en ondersteuning in de beginnende zorgsituatie, door middel van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten. Integro verzorgt de verdere trappen in de zorgketen voor senioren op een unieke locatie, op een boogscheut van de dorpskern van Alken”, zegt directeur Roel Eerlingen van Integro.

21 miljoen euro

Het centraliseren van al deze diensten zal de dienstverlening aanzienlijk verbeteren. “De nieuwe zorgsite bevordert de bereikbaarheid en de toegankelijkheid voor onze senioren. Zo moeten ouderen of hulpbehoevenden minder grote afstanden afleggen tussen verschillende zorgdiensten in de gemeente”, besluit schepen voor Ruimtelijke Ordening Frank Vroonen. Het kostenplaatje van het nieuwe project bedraagt 21 miljoen euro. Voor het nieuwe lokale dienstencentrum trekt de gemeente een miljoen euro uit.