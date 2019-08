20.000 bezoekers genieten van plattelandsleven op Alkense Oogstfeesten Birger Vandael

04 augustus 2019

18u47 0 Alken Dankzij een aangenaam zonnetje en een rijkgevuld programma werd de zeventiende editie van de Alkense Oogstfeesten een succes. De organisatie spreekt van twintigduizend bezoekers. “We zijn zeventien jaar geleden met enkele boeren begonnen en altijd trouw gebleven aan het budgetvriendelijk concept. Dat slaat duidelijk aan, we zijn verbluft door de massa”, vertelt een stralende Leen Berden, die instaat voor de presentatie.

Het evenement in het Alkens Eikenbos focust op het plattelandsleven en zet het Belgisch trekpaard in de kijker. Deze word onder andere ingezet bij een wedstrijd boomslepen en bij de ‘Gypsy horses rodeo show’. “Daar staan ze rijen dik naar te kijken, tot zevenhonderd mensen willen dat niet missen”, lacht Leen. “Ook het Oogstfeestbos was een groot succes. We hebben daar opgezette dieren geplaatst en dat was een mooi zicht.”

Van graan tot brood

Op de ‘Springkastelenweide’ stonden zeven springkastelen, wat een zegen was voor de kinderen. Wie even uitgesprongen was, kon genieten van de gratis kinderanimatie. Het educatieve gedeelte toonde onder andere de weg van graan tot brood. “We hebben zelfs een warme bakker ingezet, die het brood vannacht gebakken heeft. Ten slotte vermeld ik graag nog de massale interesse voor de huifkarritten”, besluit Leen. Niets dan blije gezichten dus in en rond het Eikenbos.