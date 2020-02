Man (33) filmt stiekem onder rok van dames in supermarkten: 37 maanden cel VCT

10 februari 2020

15u34 0 Alken Een 33-jarige man uit Alken maakte met zijn gsm herhaaldelijk stiekem opnames onder de rokken van vrouwelijke winkelbezoeksters in warenhuizen. Strafbaar voyeurisme, oordeelde de strafrechter, die de dertiger met zijn ellenlang strafblad een celstraf van 37 maanden oplegde. “Hij kon zijn seksuele driften niet onder controle houden.”

In september 2015 werd N.O. door een winkeldetective betrapt nadat hij zijn gsm in de Colruyt in Sint-Niklaas op de grond had gelegd om onder de rok te kunnen filmen van een dame die voor hem aan de kassa stond. Hij deed alsof hij zijn veters bond terwijl hij de opnames maakte, maar toen de dame in kwestie naar achter stapte en bijna op zijn gsm trapte, werd de dertiger ontmaskerd.

Camerabeelden

In november 2018 sloeg N.O. opnieuw toe, ditmaal in de Carrefour in Alken. Een winkelbezoekster merkte hoe de man haar met zijn gsm volgde doorheen de winkel. Even later zag ze hoe hij onder de rok filmde van een andere dame die zich bukte om een artikel uit het rek te nemen.

De dame verwittigde de winkelverantwoordelijke. De camerabeelden wezen uit dat de dertiger in de winkel herhaaldelijk onder de rokken van nietsvermoedende vrouwelijke klanten had gefilmd. Aan de hand van de nummerplaat van zijn witte bestelwagen, kon N.O. later opgespoord worden.

Onmiddellijke aanhouding

De strafrechter in Tongeren legde N.O. een effectieve celstraf van 37 maanden op. De man wordt ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. “Beklaagde kon zijn seksuele driften niet onder controle houden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft een ernstig maatschappij-verstorend karakter en wakkert het ontstaan of de uitbreiding van het onveiligheidsgevoel aan.”

De Alkenaar liep sinds zijn 16de al heel wat veroordelingen op, onder meer voor diefstallen, zedenfeiten, drugsbezit en aanranding van de eerbaarheid. Hij daagde zelf niet op voor de strafrechtbank in Tongeren. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.