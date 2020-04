“Het virus is een sluipmoordenaar”: Alkense familie verliest op twee weken tijd vier dierbaren Dirk Selis

07 april 2020

16u30 0 Alken “Ik weet dat het gebeurd is, maar ik kan het nog steeds niet vatten”, zucht Alkenaar Gert Neutelaers (51). Zijn familie heeft in twee weken tijd een generatie zien verdwijnen. René Renaerts en zijn twee zussen Laura en Ghislaine (de moeder van Gert) Renaerts zijn alle drie overleden aan het coronavirus. Renés echtgenote Annie Appeltans stierf dan weer op 16 maart.

“Eén generatie aan die kant van de familie is weggevaagd”, vertelt Gert Neutelaers (51), de zoon van Ghislaine Renaerts. “Op twee weken tijd... vier doden. Onwezenlijk. Mijn moeder was 87 toen ze op 23 maart overleed in het Jessa Ziekenhuis campus Salvator. Haar zus Laura Renaerts (90) overleed op 17 maart. Afgelopen week was het de beurt aan René Renaerts, de broer van Laura en Ghislaine. Hij moest nog 80 worden toen hij op 30 maart overleed in het rusthuis. Nog geen twee weken eerder, op 16 maart, stierf Renés echtgenote Annie Appeltans, nog geen 77. Haar overlijden had, denken we althans, niet meteen met het virus te maken.”

Snelsnel

“We hebben, heel beperkt, alleen afscheid kunnen nemen van onze eigen moeder”, vertelt Gert. “Geen samenkomst meer met de familie. Snelsnel een kist moeten kiezen. Geen mooie begrafenisdienst meer. Geen koffietafel waar we verhalen konden ophalen met de familie. In plaats daarvan tien minuten op het kerkhof. De zegen van de pastoor en dan snel weer naar huis. Dit is pas wreed. Je kan niet eens rouwen. Van mijn moeder heeft de familie wel nog afscheid kunnen nemen in het ziekenhuis. Daar ben ik het ziekenhuis heel dankbaar voor. Maar vrienden of verdere familie hebben geen afscheid kunnen nemen van haar, hebben alleen een rouwbericht ontvangen. Dat alles samen maakt zo’n overlijden onwezenlijk.”

Blijf in uw kot

“Wie het nu nog niet begrepen heeft, moet dit verhaal maar eens lezen”, zegt Gert fel. “Meteen ook de reden waarom ik hiermee naar buiten kom. Dan dient dit drama tenminste nog voor iets. Het virus is een sluipmoordenaar. Wie er meewarig om lacht, kan het lachen wel eens snel vergaan.”