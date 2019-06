‘Filosoferende man’ betrapt met wiet op parking

03 juni 2019

17u47 0 Alken In augustus 2018 werd J. door de politie gecontroleerd op een parking in Alken. De man beweerde dat hij ‘aan het nadenken was over het leven’, maar in zijn voertuig vond de politie cannabis.

De drugs werden in beslag genomen, maar de bestuurder gaf geen toestemming voor een huiszoeking. Een week later liep hij tijdens een verkeerscontrole opnieuw tegen de lamp. Ook toen had de drugsgebruiker marihuana, ketamine en speed in zijn auto.

‘Snoepjes’

“Er zijn duidelijk aanwijzingen dat beklaagde dealt”, benadrukte de aanklager. “Gelukkig voor hem is er toen geen huiszoeking uitgevoerd, want in zijn berichten stond dat hij thuis nog heel wat witte en groene snoepjes had liggen. Hij beweert dat hij niet dealt, maar wel af en toe drugs meebrengt voor een vriend. Dat geldt ook als verkoop.” In november vorig jaar liep de gebruiker nog een keer tegen de lamp met cannabis en enkele joints. De aanklager vorderde een celstraf van 10 maanden en een boete van 1.000 euro. De advocaat van J. gaf toe dat de man een zware gebruiker was maar betwistte de verkoop. Vonnis volgt op 24 juni.