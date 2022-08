Al drie gouverneurs boos op VRT na verdwijnen regionaal ochtendblok op Radio 2: “Eerder bezorgd over hun grote sterren dan over mening van gewone mensen”

Er komen vernietigende reacties op de beslissing van VRT om te stoppen met aparte, regionale ochtendshows op Radio 2. Zo beraadt Limburgs provinciegouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) zich over verdere stappen. “Dit kan echt niet door de beugel”, klinkt het. De VRT heeft intussen laten weten dat er de komende weken in overleg wordt gegaan met burgemeesters en gouverneurs.

De openbare omroep maakte de wijziging bekend bij de voorstelling van de najaarsprogrammatie van zijn tv- en radiozenders. De aparte ochtendshows voor elke provincie op Radio 2 worden geschrapt. In de plaats komt er een nieuw ‘nationaal’ programma met Peter Van de Veire, die daarmee zijn radiocomeback maakt. Van de Veire zal in het nieuwe programma, tussen 6 en 9 uur, wel nog aandacht hebben voor de regio’s.

Voor Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) kan de beslissing van VRT niet door de beugel. “Ik durf het zelfs schandalig te noemen”, klinkt het. “Maar echt een verrassing is dit niet. VRT gaf al langer aan dat ze minder wilden inzetten op regionaal nieuws. In 2015 zijn er al stappen ondernomen om de regioredacties in de vijf Vlaamse provincies te sluiten, maar daar zijn ze toen gelukkig op teruggekomen. Vandaag is er opnieuw een stap gezet om meer afstand te creëren tussen Limburg en Brussel, en daar ben ik het absoluut niet mee eens.”

“Het is mijn taak om ervoor zorgen dat de Limburgers zich gehoord voelen. Ze willen weten wat er in hun buurt gebeurt en daarvoor is regionieuws noodzakelijk. Dat nieuws zorgt bovendien voor een goed gevoel bij de mensen, maar daar zijn ze bij VRT niet mee bezig. In Brussel zijn ze eerder bezorgd over hun grote sterren dan over de mening van de gewone mensen.”

Quote West-Vlaanderen zit volgens mij niet te wachten op een zoveelste Peter Van de Veire ochtends­how. Carl Decaluwé (CD&V), gouverneur van West-Vlaanderen

De West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé (CD&V) is net als zijn Limburgse collega Jos Lantmeeters niet te spreken over de zet. “West-Vlaanderen zit volgens mij niet te wachten op een zoveelste Peter Van de Veire ochtendshow. Er moet op deze beslissing teruggekomen worden. Het kan niet anders. Het belang van zo’n regionaal ochtendblok is heel groot. Zij brengen het nieuws vanonder de kerktoren. Ik zal alvast mijn contacten aanspreken in de hoop dat het helpt. Ik spreek me nog niet uit over een boycot zoals mijn Limburgse collega, maar pleit wel voor een snel overleg met de betrokkenen.”

Volgens Decaluwé mist de openbare omroep een kans om de band met de provincies aan te halen en zal de wijziging de VRT niet ten goede komen. “Gewone ochtendshows kunnen we ook op de andere radiozenders horen. ” De West-Vlaamse gouverneur zal de situatie aankaarten bij Vlaams minister van Media Benjamin Dalle.

Beslissing herzien

Een bezorgde reactie noteren we ook bij Cathy Berx, CD&V-gouverneur van de provincie Antwerpen. “Luisteraars zijn - terecht - gehecht aan het ochtendblok op Radio 2: het is een prima bron voor regionaal nieuws. Geen beter kanaal om mensen op de hoogte te houden van nieuws uit hun vertrouwde omgeving. De zorg van collega Jos Lantmeeters is dus ook de mijne. Zijn oproep is hopelijk een uitgestoken hand om de beslissing te herzien en wat luisteraars zo waarderen ongemoeid te laten.”

Berx staat er ook op om een dankwoordje aan de medewerkers van Radio 2 Antwerpen te richten. “Ze zijn onafhankelijk, kritisch, professioneel, deskundig en warm. Ik wil hen bedanken. Niet enkel voor de manier waarop ze alle lokale thema’s aan bod laten komen, maar vooral ook voor de buitengewoon snelle en professionele communicatie in geval van rampen of incidenten in de provincie. Dat is een ijzersterke troef die Radio 2 en VRT best behouden.”

Quote Het is niet onze taak om ons te moeien met de programma­tie. De VRT heeft een beheers­over­een­komst waar de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement op toezien. Carina Van Cauter (Open Vld, gouverneur van Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter (Open Vld) blijft wat meer op de oppervlakte. “Als ik geen vergaderingen heb, luister ik graag naar het ochtendblok van Radio 2", zegt ze. “Maar het is niet onze taak om ons te moeien met de programmatie. De VRT heeft een beheersovereenkomst waar de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement op toezien.”

Verder gelooft Van Cauter niet dat Oost-Vlaanderen plots irrelevant gaat worden. “In onze provincie komt de zon op”, klinkt het. “Ik geloof dat ons nieuws wel vaker het lokale niveau overstijgt en dus ook nationaal aan bod kan komen. Vanuit Limburg hoor ik het pleidooi om de VRT te boycotten, maar dat gaat me te ver. We moeten constructief blijven samenwerken. Als de journalisten van de VRT bellen, zal ik steeds mijn telefoon opnemen.”

VRT en vakbonden

De VRT laat alvast weten de komende weken in overleg te gaan met de burgemeesters en gouverneurs. “We laten de provincies sowieso niet in de kou staan”, aldus woordvoerder Jan Sulmont. Voor de vakbonden komt de beslissing niet als een complete verrassing, zegt Carlos Van Hoeymissen van ACV Transcom. “Dit past in het kader van de plannen die de directie had aangekondigd.” De vakbondsman begrijpt dat de VRT reageert op verschuivingen in het kijk- en luistergedrag. “We moeten ons bereik behouden.”

Volledig scherm Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V): "De VRT heeft me verzekerd dat de regionale insteek van de ochtendshow blijft behouden". © BELGA

Minister Dalle: “Regionaal nieuws is DNA van Radio 2"

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) begrijpt de ongerustheid, maar tempert tegelijkertijd de kritiek. “Deze zet mag niet leiden tot een verminderde aandacht voor regionaal nieuws, maar de openbare omroep moet wel autonoom kunnen beslissen hoe hij die regionale content wil brengen”, aldus Dalle. “De VRT heeft me bovendien verzekerd dat de regionale insteek van de ochtendshow blijft behouden: met plaatselijke reporters, acties met een lokale insteek, live-uitzendingen van overal in Vlaanderen, ambassadeurs per streek, enzovoort.”

“Regionaal nieuws is het DNA van Radio 2, dat moet ook zo blijven,” aldus Dalle nog. “Maar het moet duidelijk zijn: deze beslissing mag niet leiden tot minder aandacht voor het regionaal nieuws. De publieke omroep moet sterk blijven inzetten op regionaal nieuws en regionale verhalen.” Daarover zijn trouwens engagementen in de beheersovereenkomst opgenomen. Bovendien vraagt Dalle de VRT zijn regionale plannen ook op het terrein toe te lichten.

Luisteraars

Op de Facebookpagina van Radio 2 uiten luisteraars hun onvrede over de beslissing. “Spijtig dat jullie trouwe luisteraars de ochtend niet rustig mogen starten met het regionale nieuws van 6 tot 8", klinkt het onder meer. En andere luisteraar reageert dan weer: “Jammer voor de vele goede presentatoren en gedreven radiomakers bij de vijf regionale productiekernen. Straks alleen saaie eenheidsworst met heel beperkte en smalle muziekprogrammatie.” Veel luisteraars lijken het dus erg jammer te vinden dat de regionale ochtendshows stoppen. “Dat gaat veel luisteraars kosten, vrees ik”, klinkt het onder meer.

“Ik wil benadrukken dat de openbare omroep niet minder zal inzetten op regionaal nieuws”, vertelt VRT-woordvoerder Jan Sulmont nog. “Meer zelfs: er zullen nog steeds elke dag zeven regionale bulletins zijn, op vaste tijdstippen. Ook in het weekend zullen we nog meer inzetten op lokale items, met de focus op toerisme en cultuur. Verder zal er online eveneens meer aandacht zijn voor regionieuws. We merken namelijk dat de belangstelling hiervoor heel groot is. Op die manier kan je ook aan hyperlokale verslaggeving doen, iets wat op de radio moeilijker is. We verleggen dus eerder de focus nog meer naar het digitale.”

Link met regio’s blijft behouden

“Peter Van de Veire presenteert de nieuwe nationale ochtendshow vooral vanuit Brussel, maar via verschillende lokale verslaggevers zal hij toch de link met de regio’s behouden”, vervolgt Sulmont. “De precieze invulling van het programma wordt de komende weken verder verfijnd, maar sowieso spelen de regio’s daar een grote rol in met reporters in alle uithoeken van de provincies. De regiohuizen blijven bovendien bestaan, net als het provinciale middagblok, dat trouwens betere luistercijfers heeft dan het ontkoppelde ochtendblok. De huidige presentatoren van de ochtendprogramma’s moeten bovendien niet voor hun job vrezen. We zullen intern bekijken hoe zij het best ingezet kunnen worden.”

“Het afschaffen van de provinciale ochtendshows is niet zozeer ingegeven door de besparingen die we moeten voeren, maar het is wel een oefening in efficiëntie”, besluit Sulmont. “Die efficiëntie zoeken we in al onze media-activiteiten, niet specifiek bij de regionale nieuwsdiensten.”