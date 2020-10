Al bijna 300.000 keer gezocht naar takeaway via HLN

Gent Gent-fans bedanken ex-trai­ner Jess Thorup met een spandoek

19:06 Jess Thorup zit nog steeds in de harten van de Buffalo’s. En nu hij in Gent is voor de match Gent - Genk vanavond, hebben de Buffalo’s dat ook laten zien. Ze brachten hem een spandoek om hem te bedanken. Dat zie je niet vaak, in de voetbalwereld.