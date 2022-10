Afscheid van Yannick V., een voorschotfactuur van maar liefst 7.000 euro en gekke Gentse toiletten: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

In de buurtWij selecteerden zeven verhalen die u niet mocht missen op HLN In de buurt dit weekend.

1. In de Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkerk in Merksem is zaterdagochtend afscheid genomen van Yannick V., de 36-jarige man die eind september om het leven kwam tijdens een huiszoeking in Merksem. Familie en vrienden schetsten tijdens de plechtigheid het beeld van een zorgzame en goudeerlijke kerel, die bijzonder geliefd was in zijn omgeving. Dat hij er extremistische ideeën op nahield, werd gelijk tegengesproken. “Steeds weer moesten we zien hoe die foto van jou opdook, van die keer toen je voor de grap een gasmasker opgezet had.”

Volledig scherm Energieleverancier Mega stuurt ongeziene voorschotfactuur van 7.000 euro. © Getty

2. “De verwarming staat al weken uit en we douchen twee keer per week. Allemaal samen.” Of hoe Chloé (29) en Nelson (30) uit Asse, die samen een kindje van 21 maanden hebben, nu niet meteen grote energieverbruikers zijn. De verbazing mocht dan ook des te groter zijn toen ze van energieleverancier Mega een voorschotfactuur van liefst 7.000 euro kregen. “Wie kan dit nog betalen?”

Volledig scherm Demonstratie van een dynamische interventie van de Directie speciale eenheden DSU. © Photo News

3. Ze gaan pas aan het werk als alle andere middelen niet volstaan, en niemand weet precies wie ze zijn. Als een van de meest tot de verbeelding sprekende takken van de federale politie, voert de Directie van de Speciale Eenheden (DSU) operaties uit die een hoog niveau van specialisatie, tactieken en bijzondere middelen vereisen. Over die technieken - en hun leden - houden ze al 50 jaar lang de lippen stijf op elkaar. Tot nu.

Volledig scherm Biervaten als urinoir, een fontein die doet denken aan een Romeins badhuis of Lego rond de pot: het kan allemaal in deze Gentse zaken. © Nimmegeers

4. Naar het toilet gaan: het is een noodzakelijk gebeuren, maar in sommige restaurants in Gent is het ronduit een beleving. Zo heb je het gevoel dat je in een Romeins badhuis binnenstapt bij Gigi, en in het toilet van Bar Oswald waan je je in een duikboot. Wij gingen op pad in Gent om de gekste toiletten te ontdekken - waar een bezoek aan het kleinste kamertje intenser is dan eender waar.

Volledig scherm Advocaat Issabel De Fré. © vpl

5. Haar carrière leek zich in de — we schrijven het met alle respect — eerder grijze regionen van de juridische wereld te gaan afspelen. Maar haar stage dreef Issabel De Fré (36), ook bekend van De Mol, richting het strafrecht — en dan vooral zedenzaken. “Sven Mary kwam ooit aan de unief vertellen hoe hard de stiel kan zijn. Wel, ik moet hem gelijk geven.” Al mag de riem er soms ook even af. Zo voeren we met haar een boeiend telefonisch gesprek over onder meer de slinger van MeToo, terwijl ze zich opmaakt voor een diner in het nieuwe restaurant van sterrenchef Kobe Desramaults op Sicilië.

Volledig scherm De 31-jarige Mahsa uit Antwerpen werd meermaals mishandeld door de Iraanse zedenpolitie, haar 22-jarige naamgenoot Mahsa Amini kan het niet meer navertellen. © Photo News

6. Het is nu een maand geleden dat de Iraans Mahsa Amini (22) stierf aan de gevolgen van vermoedelijk politiegeweld. Al even lang wordt er geprotesteerd in het land voor meer vrouwenrechten en tegen het regime. Ook elders in de wereld komen mensen samen om hun stem te laten horen. Zo ook zaterdagmiddag in Brussel, waar de Antwerpse Mahsa (31) het opneemt voor haar naamgenoot en alle andere vrouwen in Iran. “Iraanse vrouwen weten niet hoe de wind door hun haren voelt, hoe de zon op hun huid brandt, hoe je een knuffel of een kus kan geven op straat, hoe je met je hond door het park kan wandelen.”

Volledig scherm De 15 lopers van team Belgium beginnen aan hun 25ste rondje. © Liese Demeulenaere

7. Op de Hoge Rielen werd zaterdagmiddag om 14 uur het startschot gegeven voor het WK ‘Backyard Ultra’ of ‘achtertuinlopen’. Het kampioenschap is een zware ultraloop, waarbij ploegen van vijftien lopers binnen het uur een rondje van 6,7 kilometer afwerken. Wie het niet haalt, valt af. Pas als de laatste stopt, eindigt de wedstrijd. En dat kan dagen duren. “Maar team Belgium doet het goed. We zijn nu 24 uur in de wedstrijd en ze lopen allemaal nog mee”, zegt race director Eilis Lanclus.

