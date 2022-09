Afscheid van slagerij Cremie in Leest, bijzonder wonen in de Overpoort en een luchtballon die midden in een woonwijk landt: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

In de buurtWij selecteerden de verhalen die u niet mocht missen op HLN In de buurt dit weekend.

1. Met pijn in het hart en tranen in de ogen nemen Yves Cremie (53) en Nadia Op de Beeck (55) afscheid van hun klanten in Leest (Mechelen). Zij sluiten over enkele dagen noodgedwongen de deuren van hun slagerij Cremie: “Onze facturen gingen maal drie. Er zit niets anders op dan een andere job te zoeken, al deden we niets liever dan dit.”

Volledig scherm Landbouwer Herman De Meyer uit Vlierzele belandde in het ziekenhuis nadat hij allergische reageerde op twee steken van een Europese hoornaar. © Mozkito / Koen Moreau

2. “In onze stiel heb je geregeld een confrontatie met wespen of bijen.” Landbouwer Herman De Meyer (66) zou het haast schouderophalend vertellen, want gevolgen hadden die confrontaties nooit. Tot afgelopen week. Herman werd twee keer gestoken door een Europese hoornaar en reageerde extreem allergisch.

Volledig scherm Oscar woont al bijna 40 jaar in de Overpoort. Hij zag de straat met eigen ogen veranderen. © Wannes Nimmegeers

3. De Overpoort staat tot buiten de landgrenzen bekend als dé feeststraat van Gent. Je zou bijna vergeten dat hier ook mensen wonen, maar het is wel degelijk zo. Oscar Temmerman (78) woont al 36 jaar boven een van de studentencafés. Of het feestgedruis hem stoort? Allesbehalve, Oscar feest gewoon mee met de studenten.

Volledig scherm Jada Sparks is te zien in de nieuwe reeks ‘Chasing Beauty’ op Streamz. © Boy Kortekaas/Streamz

4. “Mijn zus is bang dat ik nooit nog een partner zal vinden en mijn vader gaat het onderwerp liefst uit de weg. En ja, ik heb vriendinnen verloren door mijn keuze.” Op haar 31ste besliste de Roeselaarse Jada Sparks om haar job als schoonheidsspecialiste op te geven en in de pornowereld te stappen. Momenteel is ze ook te zien in de nieuwe Streamz-reeks ‘Chasing Beauty: Perfectie Te Koop?’, waar ze honderduit praat over dat andere taboe: plastische chirurgie. Tijd voor een openhartige babbel over haar streven naar perfectie, uiterlijk en professioneel.

Volledig scherm Stoffel Vandoorne stelt de fans even zijn wagen voor. © Photo News

5. Stoffel Vandoorne (30), wereldkampioen Formule E, is zaterdag voor het eerst in lange tijd nog eens teruggekeerd naar Roeselare. Voor een mooie huldiging in de stad waar hij geboren en getogen is, maar vooral om heel wat trouwe fans nog eens van dichtbij te kunnen begroeten. En die genoten duidelijk van de ontmoeting met hun raceheld.

Volledig scherm © rv

6. Ballonpiloot Bart Martens (35) uit Sint-Pauwels heeft zaterdagochtend zijn mand met daarin vier passagiers veilig neergezet op een klein kruispuntje in een woonwijk in Kemzeke. Een uur daarvoor was hij opgestegen vanop het grootste marktplein van België tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas. “Op geen énkel moment hebben we schrik gehad”, getuigen de passagiers.

Volledig scherm Abdelghani E.H. ontkende elke betrokkenheid bij de home-invasion in de Vesaliusstraat in Leuven. Hij kon vlak voor zijn veroordeling zijn enkelband doorknippen, maar werd woensdag gearresteerd in Merksem. © Vertommen

7. De Federale Politie heeft afgelopen woensdag een gevaarlijke voortvluchtige verdachte kunnen arresteren in Merksem. De bewuste man moest drie maanden geleden voor de Leuvense correctionele rechtbank verschijnen en werd veroordeeld tot 9 jaar cel. Maar vlak voor de zitting knipte hij zijn enkelband door en kon hij tijdelijk het gerecht ontvluchten. De verdachte werd in 2007 al veroordeeld tot levenslang voor een roofmoord in de Kammenstraat in Antwerpen, maar was blijkbaar alweer op vrije voeten.

