Afscheid van Miguel Van Damme (28), Ingrid (61) sterft bij zware crash en de meesteroplichter uit Gent: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. “Rust zacht, strijder.” Die woorden stonden in krijt op zijn kist geschreven. En wat een strijder was hij, Miguel Van Damme. Met een erehaag en applaus van ruim duizend aanwezigen kreeg de Cercle-doelman het afscheid dat hij verdient. Even voordien had echtgenote Kyana Dobbelaere de volle kerk toegesproken. Haar woorden grepen recht naar de keel. “Ik beloof je om goed voor Camille te zorgen en ik zal haar vertellen wat een mooi persoon papa wel was.” Of hoe verdriet nauwelijks te vatten valt in woorden.

2. “Mama stond altijd voor iedereen klaar. Bijna heel mijn leven woonden we samen. Ze deed alles voor me.” Kevin Daenekindt, de zoon van de 61-jarige vrouw die vrijdagochtend om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval in Jabbeke, is zwaar aangeslagen. Ingrid Van Gierdeghom had afgesproken met haar zoon, maar werd aangereden toen ze wou afslaan. Ze stierf op de oprit van haar zoon.

3. Bouwpromotor Bart Versluys is vorige week brutaal overvallen in Oostende. Twee gewapende mannen sloegen Versluys neer en spoten pepperspray in zijn gezicht. De buit is aanzienlijk: een peperduur horloge met een geschatte waarde van 350.000 euro. “Ik zou er in een grootstad als Parijs of London niet mee rondlopen, maar aan je eigen bedrijf verwacht je dit toch niet”, getuigt Versluys, die verschillende verwondingen opliep.

4. “Jozef, Jozef, Jozef... Godverdomme, wat doet ge toch? Zet uw clingoteur aan!” Met die woorden werden Johnny (68) en zijn zoon Jozef (40) plots onsterfelijk. Hun passage in ‘Het leven zoals het is: autorijschool’ mag dan 22 jaar oud zijn, het programma laat hen geen dag los. “Of Jozef nu eindelijk zijn rijbewijs heeft behaald, wil iedereen altijd weten”, lacht vader Johnny. Dat gingen wij eens checken bij Jozef thuis in Hoepertingen.

5. Verzekeringsmakelaars en leasemaatschappijen van peperdure speedpedelecs oplichten, dat is de dagelijkse bezigheid van meesteroplichter Philosophe N. Nadat het te heet onder zijn voeten werd in Antwerpen en Brugge, kwam eind maart aan het licht dat hij zijn speelveld richting Gent verhuisde. In Antwerpen staat hij vooral bekend om hotels en cafés af te schuimen zonder te betalen en andere kruimeldiefstallen. “Hij zou zijn talenten beter op een eerlijke manier gebruiken.”

6. Wanneer het lichaam van Jozef B. (59) wordt gecremeerd, beseft nog niemand dat hij helemaal geen ongelukkige val in bad heeft gemaakt. Bijna twee jaar lang is het de perfecte moord, tot twee van zijn eigen dochters – de jongste amper 16 jaar – door de mand vallen. Dit is het onwaarschijnlijke verhaal over de vadermoord van de zusjes B.

7. De paasvakantie geeft je weer even tijd om samen met kinderen op pad te gaan en te genieten van wat zorgeloze tijd met elkaar. Daarbij is het soms zoeken naar gepaste, kindvriendelijke bezigheden. Of jullie nu graag de natuur induiken, het liefst creatief bezig zijn of eerder een sportieve bezigheid zoeken; in heel Vlaanderen zijn er allerlei activiteiten te ontdekken. Wij selecteerden enkele topsuggesties en zetten ze even op een rijtje.