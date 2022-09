Afscheid van jonge mama Shauni (29), kosten noch moeite voor heropening KMSKA en Remco-gekte: deze acht verhalen mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. De koers is gereden, de nieuwe wereldkampioen is gekend. En tien jaar na Philippe Gilbert is het opnieuw een Belg: Remco Evenepoel mag het komende jaar in de regenboogtrui rondrijden. We moesten er vroeg voor opstaan op een zondag, maar voor echte wielerfanaten is geen uur te vroeg. Onze redactie maakte een overzicht van hoe jullie het WK wielrennen hebben beleefd.

Volledig scherm Shauni werd zaterdag in Diksmuide begraven. De Middelkerkse verloor de strijd tegen kanker maar had wel nog de kracht om haar eigen afscheid voor te bereiden © GUS/RV

2. Shauni Denolf, amper 29 jaar, uit Middelkerke is zaterdagmorgen begraven in Diksmuide. Ze verloor de strijd tegen eierstokkanker, maar vond in haar laatste dagen wel de kracht om haar eigen afscheidsplechtigheid te regelen. Het werd een viering vol persoonlijke verhalen. Voor haar driejarige dochter Myla-June laat ze een herinneringsdoos achter. “Dit is mijn laatste boodschap, recht uit het hart.”

Volledig scherm De fiets van Stefaan Noté is een stille getuige van de gruwel die zich even voordien afspeelde/Rosa Van Kildonck © BELGA/RV

3. Op 27 september is het exact 37 jaar geleden dat de Bende van Nijvel één van zijn vele bloederige raids hield in Overijse. Met de zware balans van vijf doden was het de op één na bloederigste overval van de bende. Maar was één van hen wel een toevallig slachtoffer? En waarom liep het onderzoek destijds vrijwel meteen in de soep?

Volledig scherm Grote opening van KMSKA in Antwerpen in de regen. © Klaas De Scheirder

4. Balletdansers, acrobaten, een 120-koppig koor… Voor de openingsceremonie van het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) zijn kosten noch moeite gespaard. En terécht: met het vernieuwde KMSKA beschikt Antwerpen – mogen we even chauvinistisch doen? – over een museum van wereldallure. Vele honderden Antwerpenaars trotseerden zaterdag dan ook de regen om het openingsspektakel te aanschouwen. Hun trots konden ze nauwelijks verstoppen. “Fier? Ik? Dat zie je goed.”

Volledig scherm Buurvrouwen Barbra en Anke in hun begijnhof in Gent. © Wannes Nimmegeers

5. Wonen in een duizend jaar oud begijnhof, dat klinkt als een droom, maar voor Barbra en Anke is het werkelijkheid. Barbra woont al zeventien jaar in het begijnhof in de Lange Violettestraat in Gent, Anke nog maar een jaar. “Tegenwoordig zijn de huizen hier peperduur, maar het is een fantastische plek om te wonen”, zeggen ze. “Ondanks de vele regels waar we ons aan moeten houden.”

Volledig scherm Meester Jan Leysen © Henk Deleu

6. “Privé ben ik een brave, zachte man. Maar in een toga ben ik anders. Dan gelden de regels van de ring.” Advocaat Jan Leysen (59) uit Kortrijk, misschien wel de luidste stem van de West-Vlaamse balie, heeft in tal van opzienbarende zaken gepleit. Hij trad onder meer op als spreekbuis voor de familie Saelens in ‘het proces van de eeuw’. Wie hem beter kent, ontmoet een man met een goed hart. Een passie voor kunst. En een litteken op de ziel. “Mijn zwartste dag in mijn leven? De dag dat ik mijn eigen vader verraadde.”

Volledig scherm Wesley Deckers © RV

7. Afgelopen dinsdag ging hij nietsvermoedend naar bed met barstende hoofdpijn, waarna de amper 20-jarige Wesley Deckers twee dagen later in het ziekenhuis overleed. Een infectie op een hartklep veroorzaakte het plotse overlijden van de Lommelaar, tevens geliefde jeugdcoach bij de U8 van FC Esperanza Pelt. “Wesley was een zeer liefdevolle persoon, altijd bezorgd over iedereen”, zegt moeder Linda. “Hij gaat bij veel mensen een grote leegte achterlaten...”

Volledig scherm VTM-journaliste Julie Colpaert deelt haar mooiste plekjes in West-Vlaanderen. © Maxime Petit

8. Als reporter brengt Julie Colpaert voor ‘VTM Nieuws’ bijna dagelijks verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze wereld. Maar is ze niet aan het werk, dan komt ze graag tot rust in West-Vlaanderen. De journaliste heeft dan ook Izegemse roots en maakt er geen geheim van dat ze enkele plekjes in haar geboortestad heeft waar ze graag over de vloer komt. Vanaf dinsdag 27 september doet ze ook een gooi naar de titel van ‘Allerslimste mens ter wereld’, maar niet voor ze eerst nog enkele vaste adresjes met ons deelt.

