Zwaar verkeersongeval op E40 Affligem: Dode en zwaargewonde nadat chauffeur inrijdt op file

22 juni 2020

Op de E40 richting Gent gebeurde maandagnamiddag een zwaar verkeersongeval waarbij ook een motorrijder betrokken is. De bestuurder van een bestelwagen reed er iets voor 15 uur in op de staart van een file, die op de afrit Affligem stond. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens de eerste berichten is er één persoon overleden en viel er ook één zwaargewonde. Het verkeer richting Gent moet er momenteel over twee rijstroken.

