Zeventig Belgische toeristen, waaronder Affligems gezin, zitten in quarantaine in Egyptisch hotel Wim De Smet

16 maart 2020

12u15 16 Affligem Meer dan zeventig Belgische toeristen, waaronder een gezin uit Affligem, zitten sinds gisteravond in quarantaine in een hotel in Egypte. Een van de hotelgasten testte positief op corona waarna de hoteldirectie besliste dat iedereen in de kamer moet blijven.

De Belgen verblijven in het hotel Tui Magic Life in Kalawy. De hotelgast die positief testte bleek afkomstig uit Tsjechië. Het Egyptische ministerie van Volksgezondheid besliste meteen om het hotel in quarantaine te plaatsen. Tui-woordvoerder Piet Demeyere heeft weet van de situatie, maar veel informatie is nog niet bekend. “We zijn op de hoogte gebracht dat er mensen in quarantaine zitten, maar verder nieuws ontbreekt”, zegt Demeyere. “Omdat iedereen druk bezig is, blijft het ook moeilijk om concrete informatie te krijgen.”

Plots mocht niemand nog weg

Eén van de Belgische hotelgasten is Chantal Michiels (69) uit Essene. “Gisterenmiddag zagen we dat de directie druk aan het vergaderen was op een van de terrassen van het hotel”, vertelt ze. “Onze zoon wou een ritje met een quad maken, maar dat werd hem verboden. Plots mocht niemand het clubdomein nog verlaten.”

De gasten kregen via de omroepinstallatie te horen dat ze hun kamer niet meer mochten verlaten omdat er een van de gasten besmet bleek met het coronavirus. “Sinds gisteren 17 uur zitten we dus vast in onze kamer”, vertelt Chantal. “We zijn dinsdag aangekomen in Egypte en normaal zouden we op 31 maart terugkeren. Maar intussen horen we dat Marokko het luchtruim al gesloten heeft. We weten dus niet hoe of wat er de komende dagen en weken zal gebeuren.”