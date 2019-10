Walter De Donder over sjerp-discussie: “Het is alsof je eerst je behangpapier kiest en dan pas een huis bouwt” Wim De Smet

01 oktober 2019

10u20 4 Affligem De burgemeesters uit onze regio zullen ook in de toekomst een tricolore ‘Belgische’ sjerp blijven dragen. Dat blijkt uit een rondvraag van HLN.be. Dankzij het nieuwe regeerakkoord kunnen de burgervaders nochtans kiezen tussen de klassieke tricolore sjerp en de geel-zwarte, Vlaamse, sjerp.

Walter De Donder (CD&V) draagt zijn tricolore sjerp niet alleen als burgemeester van Affligem. Ook voor zijn rol in Samson heeft De Donder steevast de bekende sjerp aan. De nieuwe maatregel, waarbij burgemeester kunnen kiezen wélke sjerp ze dragen, is volgens hem behoorlijk onduidelijk. “Voor één ambt mag men dus voortaan verschillende symbolen of uiterlijke kernmerken gebruiken en dat is niet zo eenvormig”, meent hij. “Dat men deze symbolische zaken bespreekt tijdens een regeringsvorming, zegt veel over de teneur van de gesprekken. Ik zal mijn huidige Belgische sjerp blijven dragen. De burgemeester is gehouden om de decreten maar ook de wetten te laten naleven in zijn gemeente of stad. Dus lijkt het me logisch om de Belgische sjerp te blijven gebruiken.”

De Donder heeft nog een scherpe verwijzing naar de onderhandelaars van het regeerakkoord. “Nu heeft men het eerst over de sjerp, en pas later over de begroting. Het is alsof je het behangpapier van je huis kiest, nog voor die gebouwd is.”

Ook burgemeesters Michel Vanderhasselt van Ternat en Koen Van Elsen van Asse blijven de Belgische sjerp dragen. “Een voorstel zou kunnen zijn dat we de tricolore sjerp dragen met daarop, op zeer prominente wijze, het Vlaamse en gemeentelijk wapenschild”, bedenkt Vanderhasselt. “Maar ikzelf ben niet voor of tegen de nieuwe maatregel. Van mij mag iedereen dragen wat hij of zij wil.”

Ook de liberale burgemeesters van Merchtem en Opwijk, Maarten Mast en Albert Beerens, houden vast aan de driekleurige sjerp. “Ik ben in dat soort zaken nogal conservatief”, zegt Mast. “We behoren nog altijd tot België. Bovendien kunnen de mensen door de tricolore sjerp meteen ook het onderscheid merken tussen de burgemeester en de schepenen.”