Walter De Donder, de 15-jarige schoolverlater die het tot populair burgemeester schopte Wim De Smet

18 oktober 2019

16u00 2 Affligem Walter De Donder is Walter De Donder is kandidaat-voorzitter voor CD&V . In thuisbasis Affligem is De Donder alvast razend populair. Hier groeide hij uit van gedreven Chiroleider tot de absolute baas van de gemeente. Portret van een selfmade-man.

Walter De Donder (58) en zijn tweelingzus Hilde groeiden, samen met hun twee broers, op in een woning langs de Brusselbaan in Hekelgem, de drukke steenweg tussen Asse en Aalst. Een gewone jeugd, in het toen nog landelijke dorpje met zijn typische hopvelden. Als kleine jongen sloot De Donder zich aan bij Chiro Hakilo. En de jeugdbeweging, dat bleek zijn lang leven. Veel meer dan de school overigens, die hij op zijn 15 jaar vaarwel zegde. Eerst ging hij op leercontract bij een bakker in Aalst, en een jaar later ging hij aan de slag bij de toenmalige NMBS. Hij werd eerst loopjongen in het station van Denderleeuw en kreeg later een baantje bij het ministerie van Economische Zaken.

Was de school en de job geen onverhoopt succes, in het toneel, de fanfare en bij de Chiro groeide hij uit tot een absolute topper. “Walter was een geboren entertainer”, vertelt een jeugdvriendin. “Hij was grappig en kon als geen ander een mop vertellen. Na de Chiro spraken we altijd af bij café Den Bert. Dat café is tot aan de sluiting twee jaar geleden altijd zijn stamkroeg gebleven. Plezier maken, kon hij als geen ander. Maar hij kon ook ernstig zijn en hij was een gedreven steunpilaar in de Chiro.”

Kabouter Plop

Van 1979 tot 1986 stond de latere burgemeester in leiding bij de Chiro, maar intussen maakte hij onder de Hekelgemse kerktoren ook furore als acteur bij de lokale toneelkring Prutske. Daar werd hij ontdekt door regisseur Odilon Mortier die zijn naam doorspeelde aan de cheffen van de toenmalige BRT. Op die manier kreeg hij af en toe een gastrolletje in een BRT-programma en kwam hij uiteindelijk ook terecht in de kinderreeks Samson en nadien bij Studio 100. Toen VTM Kabouter Plop in het leven riep, was de acteercarrière van De Donder voorgoed gelanceerd.

Studio 100

Walter De Donder was niet alleen actief bij de Chiro en bij Prutske, maar werd ook lid van de Hekelgemse KWB, de Kristelijke Werknemersbeweging. “Het is via de KWB dat hij interesse kreeg voor politiek”, zegt zijn toenmalige mentor Willy Verbeiren. “In 1994 werd Walter al eens gepolst om kandidaat te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar hij trok zich toen terug omdat hij vreesde dat zijn bazen bij Studio 100 dat niet zouden appreciëren. Toen hij in 2000 wel op de lijst stond, was hij uiteraard meteen verkozen.”

Walter heeft autoritaire trekjes en is intussen ook een echte machtspoliticus geworden. Maar in politiek is het de macht die telt uiteraard. En ondanks het feit dat hij geen bijzondere studies heeft gedaan, kan hij heel goed moeilijke situaties inschatten. Ik bewonder ook de manier waarop hij dossiers kan bestuderen of doorgronden. Dat doet hij echt wel goed Voorganger Yvan T’Kint

Walter De Donder bleef, ondanks zijn bekendheid, ook altijd actief in het verenigingsleven. Hij is nog altijd muzikant bij de plaatselijke fanfare. Vier jaar geleden trad hij als gastacteur nog op bij Prutske. En je vindt De Donder iedere week terug in de dorpskroeg waar hij samen met vrienden geniet van enkele pintjes. “Hij is geen politieker die je alleen tijdens de verkiezingsperiode tegenkomt”, luidt het aan de toog. “En dat weten veel mensen te appreciëren.”

Na zijn eerste verkiezing in 2000 en zes kleurloze jaren als gemeenteraadslid, kwam hij in 2006 op de tweede plaats van de CD&V-lijst te staan. Walter De Donder moest en zou de hegemonie van de toenmalige liberale burgemeester Leo Guns breken. Guns was op dat moment al dertig jaar aan de macht in Affligem. De CD&V behaalde 8 zetels, de VLD van Guns klokte af op 9 zetels. Uiteindelijk kon CD&V vijf mensen van de VLD-lijst overtuigen om samen met hen een bestuursmeerderheid te vormen. Exit Guns dus. De sjerp ging eerst 4 jaar naar Yvan T’Kint, die de VLD vaarwel zegde, en nadien 2 jaar naar De Donder. Sindsdien is hij onafgebroken burgemeester van Affligem. In al die jaren groeide zijn populariteit naar ongekende hoogten. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde hij 2.600 voorkeurstemmen. Meer dan 1 Affligemnaar op 4 stemt dus op De Donder. Slechts weinig burgemeesters kunnen zo’n mooi rapport voorleggen. Toch komt er ook kritiek op hem. Tegenstanders noemen hem hoogmoedig en eigengereid. En een buurman diende intussen een klacht in tegen een al dan niet vermeende bouwovertreding van de burgemeester. Een uitspraak daarover valt later dit jaar.

Neutrale kandidaat

“Walter heeft autoritaire trekjes en is intussen ook een echte machtspoliticus geworden”, meent zijn voorganger Yvan T’Kint. “Maar in politiek is het de macht die telt uiteraard. En ondanks het feit dat hij geen bijzondere studies heeft gedaan, kan hij heel goed moeilijke situaties inschatten. Ik bewonder ook de manier waarop hij dossiers kan bestuderen of doorgronden. Dat doet hij echt wel goed. Eigenlijk is hij een echte selfmade man.”

Of hij ook de geschikte figuur is om voorzitter van CD&V te worden? “Hij behoort tot geen enkele stand binnen die partij dus eigenlijk is hij een neutrale kandidaat. Dat is een voordeel”, meent T’Kint. “Maar zijn bekendheid, die altijd een groot voordeel was, zou nu wel eens een nadeel kunnen worden. Walter heeft zo lang geacteerd in kinderseries dat het niet eenvoudig wordt om op nationaal niveau echt ernstig te worden genomen.”