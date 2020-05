Wachten op mondmaskers die via Haviland besteld werden: Affligem verdeelt pas eind mei Tom Vierendeels

13 mei 2020

19u51 0 Affligem Inwoners van Affligem zullen tot eind deze maand moeten wachten op de verdeling van mondmaskers en filters. De gemeente nam deel aan de groepsaankoop van Haviland, maar die levering zal in drie golven gebeuren. De filters van de federale overheid komen pas eind deze maand. “Zo kunnen we alles in één keer verdelen”, zegt Walter De Donder (CD&V).

Dat Affligem mee in de groepsaankoop van Haviland stapte, is niet zo verwonderlijk aangezien De Donder er voorzitter is. “Uiterlijk 25 mei zal de laatste golf van mondmaskers geleverd zijn en ik zie de filters van de federale overheid ook niet in één keer geleverd worden”, verklaart De Donder. “Daarom gaan we wachten tot we alles ontvangen hebben om dan alle inwoners in één ronde te kunnen voorzien van het materiaal.”

Naast Affligem namen ook Asse, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Grimbergen, Hoeilaart, Kampenhout, Meise, Opwijk, Overijse, Wemmel en Wezembeek-Oppem deel aan de groepsaankoop. Alles samen goed voor 400.000 mondmaskers. “Daar komen nog eens zes gemeenten bij die aangesloten zijn bij Interleuven en waarmee we samen de aankoop doen. Dat deze gemeenten nu langer moeten wachten op de levering van hun maskers, klopt niet”, aldus De Donder. “We hebben aan alle 35 gemeenten van het werkingsgebied van Haviland gevraagd of ze akkoord waren dat Haviland als aankoopcentrale zou dienen”, verklaart hij. “Iedereen bleek akkoord, maar plots kwamen burgemeesters onder druk te staan door de publieke opinie. Burgers hadden de perceptie dat het te traag ging en dus wilden sommige collega’s snel handelen om toch maar de eerste te zijn. Sommige gemeenten kwamen hierdoor wel sneller aan mondmaskers. Zelf ben ik van oordeel dat je bij zo’n situaties vooral rustig moet blijven.”

Late levering geen nadeel

Maar De Donder ziet dat daarom niet als een voordeel. “Vraag is of zij wel de juiste kwaliteit voor de juiste prijs gekregen hebben”, gaat hij verder. “Wij betalen de maskers aan 1,9 euro ‘t stuk, exclusief btw en hebben een bepaalde kwaliteit. Daarnaast konden we bekomen dat we bij een eventuele tweede golf dit najaar aan dezelfde voorwaarden terechtkunnen bij de leverancier. Door de krachten van de verschillende gemeenten te bundelen hebben we dankzij een grote slagkracht ook een betere prijs verkregen. Halsoverkop bestellen en te veel betalen is niet oké. Maar iedereen moet uiteraard doen wat voor hem of haar het beste lijkt. Onze inwoners hebben zekerheid over een levering en wij als gemeente hebben zekerheid over een levering en over een aannemelijke prijs.”

Strategische reserve

De Donder zegt wel dat alle gemeenten die hoewel ze in eerste instantie akkoord waren, maar uiteindelijk niet bestelden, later wel nog kunnen instappen. “Ik hoop van niet, maar als er een tweede golf komt kunnen zij uiteraard mee in een eventuele aankoop stappen”, klinkt het. “Ik voorspel dat bepaalde gemeenten dat ook zullen doen. Voor Affligem hebben we wel al te veel maskers gekocht om zo toch een strategische reserve aan te leggen, eventueel voor de scholen in september.” Haviland voorziet sowieso in de loop van juni nog een tweede groepsaankoop zodat iedereen zo’n strategische reserve kan aanleggen.

