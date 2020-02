Vroeger en nu: kruispunt Den Beer op de Brusselbaan in Hekelgem Wim De Smet

07 februari 2020

Het landelijke Affligem, geprangd tussen Aalst en Brussel, onderging de voorbije halve eeuw een metamorfose. In de reeks 'vroeger en nu' vergelijken we de dorpjes van weleer met het huidige straatbeeld. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag in beeld: het bekende kruispunt Den Beer in Hekelgem.

De drukke Brusselbaan slikt vandaag duizenden auto’s en vrachtwagens maar dat was ooit anders. De oude foto dateert van de jaren ‘20 en toont rechts, op de hoek van de Fosselstraat, de vroegere dancing De Kleine Beer. Vandaag doet het pand dienst als Italiaans restaurantje. Het café Affligem, rechts op de foto, werd afgebroken in de jaren ‘80. De naam van het café verwijst uiteraard naar de bekende abdij. Bezoekers van de abdij stapten hier van de tram. Intussen huist op deze plaats het dienstenchequebedrijf Marlin.

Ook opmerkelijk: links op de oude foto zien we de intussen reeds lang verdwenen tramsporen. Op de plaats waar de foto genomen werd bevond zich destijds een rangeerstation voor trams.

Het hoekgebouw links is vandaag een feestzaal maar op de toenmalige foto was dit het atelier van kleermaker Florent Herzeel. De letters FHZ op het dak verwijzen naar zijn naam. Later deed het gebouw tientallen jaren dienst als café.