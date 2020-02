Vroeger en nu: kruidenier Van Mol in de Ternatsestraat in Essene Wim De Smet

12 februari 2020

15u40 0 Affligem Het landelijke Affligem, geprangd tussen Aalst en Brussel, onderging de voorbije halve eeuw een metamorfose. In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we de dorpjes van weleer met het huidige straatbeeld. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag in beeld: de Ternatsestraat in Essene.

In Affligem is er vandaag geen Delhaize-winkel te vinden, maar vijftig jaar geleden was dat wél het geval. Het kruidenierswinkeltje van Petrus Van Mol, tegenover het kruispunt met de Moortelstraat, werd toen getooid met het Delhaize-logo. Op de oude foto poseert Petrus trots voor zijn winkeltje, vergezeld van enkele schoolkinderen die er maar wat graag een portie snoep gingen kopen.

De Ternatsestraat was in die tijd nog niet de drukke verkeersader die het vandaag is. De straat leidt de automobilisten naar het oprittencomplex van de E40 in Ternat. Maar op het moment dat de oude foto werd gemaakt, moest die autosnelweg nog door Affligem getrokken worden.

De geglazuurde tegeltjes zijn ook vandaag nog terug te vinden, maar het winkeltje is al lang gesloten. De eigenaar maakte van het vroegere winkelpand een garage.