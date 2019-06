Vriendengroep van Marnic Vanderstichelen zamelt 18.000 euro in voor het goede doel

Michiel Elinckx

17 juni 2019

14u31 0 Affligem Voor zijn vijftigste verjaardag wilde Marnic Vanderstichelen eens iets speciaals doen. Samen met Jeroen De Backer, Bart Ghijsels, Jurgen Meyts richtte hij de Feitelijke Vereniging ‘Schlagers voor het Goede doel’ op en zamelde 18.000 euro in voor het goede doel.

Maandenlang gingen ze op zoek naar sponsors om het goede doel te steunen. “In de plaats van een feest te geven, zamelden we geld in”, vertelt Marnic. “Sponsors gaven ons een vrije bijdrage, in ruil voor reclame in ons boekje. Daarna organiseerden we op vrijdag 10 Mei een klein schlagerfestival bij café Natekes. Ondanks de mindere weersomstandigheden zijn hier toch nog zo’n 300 toeschouwers op afgekomen.”

Schlagerzangers

Dankzij de hulp van zo’n dertigtal vrienden werd dit alles kosteloos op- en afgebouwd. Bij het festival waren tevens geen dure schlagerzangers voorzien. Drie cafévrienden gaven drie uur alles van zichzelf, een presentator entertainde het publiek.

Cheque

Het eindresultaat mag gezien worden. Er werd maar liefst 18.000 euro ingezameld. Het geld wordt verspreid over drie goede doelen: de dienst revalidatie oncologie van UZ Jette, de Muco-vereniging en het Britse initiatief Friends of Carlton Center. De cheques werden bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in café Natekes.