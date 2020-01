Vriendelijkste handelaar van Affligem grijpt dief bij de keel en levert hem over aan politie: “En geloof me, ik bén vriendelijk gebleven” Wim De Smet

08 januari 2020

16u30 0 Affligem Garagist Tom Verbeken (43) uit Essene heeft een dief op heterdaad in zijn kantoor. Hij aarzelde niet, greep de man bij de keel, hield hem in bedwang en leverde hem over aan de politie. Opmerkelijk: Tom werd al vijf keer op rij verkozen tot vriendelijkste handelaar van Affligem. “En geloof me, ik ben ook dit keer heel vriendelijk gebleven”, vertelt hij.

De dief was dinsdagmiddag rond 15 uur het kantoortje aan de Opel-garage van Tom Verbeken in de Ternatsestraat binnengeslopen en wilde er vandoor gaan met de inhoud van de kassa. “Ik was samen met de mecanicien een olielek in een auto aan het opsporen”, vertelt Tom. “Toen ik even later in het bureau binnenkwam, stond ik oog in oog met een vreemde kerel. Uit zijn zakken puilden bankbriefjes. Ik realiseerde me meteen dat hij ons bestolen had. Die kerel verklaarde dat hij bij mij kwam solliciteren. Maar ik ben geen onnozelaar. Ik heb die man meteen vastgegrepen en hem stevig in de hoek geduwd. Vervolgens heb ik de mecanicien geroepen zodat de politie kon worden gealarmeerd.”

Tom en zijn mecanicien hielden de dief in bedwang tot een patrouille hem enkele minuten later kwam inrekenen. De dader kon uiteindelijk geen buit maken. “Nee, toen ik hem vasthad heeft hij spontaan mijn geld teruggegeven”, vertelt Tom. “Hij had in de kassa zo’n vierhonderd euro gevonden. Veel meer zit daar niet in want zowat iedereen betaalt met de bankkaart vandaag. Volgens mij was hij bang.”

Bewakingscamera

Op de beelden van de bewakingscamera is ook te zien hoe de dief enkele minuten voordien al het kantoor was komen verkennen. “Hij is toen binnengeglipt via de grote poort en is vervolgens in het bureau gaan snuffelen. Omdat hij de kassa toen niet meteen geopend kreeg, daar heb je een cijfercombinatie voor nodig, is hij opnieuw vertrokken. Even later stond hij hier dus terug. Een geluk dat ik op dat moment net het kantoor binnenkwam.”

Tom Verbeken is wel onder de indruk van het voorval. “Ik voelde mijn hart kloppen in mijn keel toen ik die dief overmeesterde”, vertelt hij. “Toen ik hem bij zijn kraag greep, riep hij in het Frans dat hij niet meer kon ademen. Ik heb hem geantwoord dat hij blij mocht zijn dat hij nog ademde. Wat is me dat toch allemaal met die rare snuiters. Mijn vader Jos heeft deze garage opgestart in 1965. Nooit eerder maakten we dit mee.”

Al vijf keer op rij werd Tom Verbeken door de inwoners van Affligem verkozen tot vriendelijkste handelaar. Of hij dat ook volgend jaar zal blijven, na dit voorval? “Tja, als de dief in Affligem woont, zal hij alvast niet op mij stemmen, vermoed ik. Maar ik vind dat ik nog heel vriendelijk gebleven ben. Iemand die op slinkse manier je geld komt stelen en daar dan nog een belachelijke uitleg voor geeft, die verdient eigenlijk een paar meppen. Die heeft hij dus niet gekregen. En wie hier met goede bedoelingen komt, kan nog altijd op mijn vriendelijkheid rekenen, hoor.”