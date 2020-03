Voormalig N-VA-voorzitter Filip Van Cauteren sluit zich aan bij Open VLD Wim De Smet

09 maart 2020

22u00 0 Affligem Voormalig N-VA-voorzitter Filip Van Cauteren (62) stapt over naar Open VLD. Van Cauteren werd vanavond in het congrescentrum De Montil meteen verwelkomd door de vier nationale voorzitterskandidaten.

Filip Van Cauteren diende een maand geleden zijn ontslag in als voorzitter van de N-VA-afdeling in Affligem. Vanavond maakte hij, samen met kopman Tim Herzeel, zijn overstap naar Open VLD bekend. “Ik ben een positief ingestelde mens die opbouwend aan politiek wil doen”, vertelt hij. “Bij de N-VA kon dat niet meer omdat er te veel verschillende meningen waren. Ik heb bij N-VA een zeer moeilijke periode meegemaakt. Ik had graag van de partij een hecht team willen maken, maar daar ben ik helaas niet in geslaagd.”

Van Cauteren kreeg vanavond een lidkaart van Open VLD. “Het ideeëngoed van Open VLD leunt dicht aan bij mij mijn overtuiging”, luidt het. “Ik voel me nog altijd een overtuigde Vlaming en dat blijf ik ook. Ik voel me bij Open VLD ook meteen welkom.”

Volgens Tim Herzeel, eerste schepen in Affligem voor Open VLD, is Van Cauteren een echte aanwinst. “Bij de voorbije verkiezingscampagne ging Filip heel vernieuwend te werk. Hij maakte zelf een filmpje en voelde perfect aan hoe hij via sociale media de kiezer kon bereiken. Voor iemand die niet van Affligem afkomstig is, behaalde hij ook een goed resultaat. Ik denk dat de kwaliteiten van Filip al die tijd miskend werden. Wij zijn blij dat we hem bij in onze partij mogen verwelkomen.”