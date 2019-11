Voetballer die 5.000 euro probeert te stelen van bejaarde man riskeert 9 maanden cel WHW

06 november 2019

17u54 0 Affligem Het parket Halle-Vilvoorde heeft een gevangenisstraf van negen maanden gevorderd tegen de 21-jarige E.K. De speler van de Nederlandse voetbalclub Willem II, die nog bij A.A. Gent speelde, zou zijn bankrekening ter beschikking gesteld hebben van een bende oplichters, die van een bejaarde man 5.000 euro probeerden te stelen.

Begin 2018 ontving een bejaarde man uit Affligem een mail die van zijn bank afkomstig leek, met de melding dat hij een nieuwe bankkaart zou krijgen. Even later werd de man opgebeld en werd hem gevraagd een aantal handelingen uit te voeren via online bankieren. De bejaarde man volgde alle instructies op, maar kreeg enkele uren later opnieuw telefoon, ditmaal van zijn vaste bankkantoor. “U heeft net 5.000 euro overgeschreven. Dit lijkt ons verdacht te zijn”, kreeg hij te horen.

Gelukkig kon het geld nog geblokkeerd en vervolgens teruggestuurd worden. De rekening waarop de 5.000 euro werd overgeschreven, bleek van E.K. te zijn. “Het kan niet anders dan dat de voetballer die rekening ter beschikking heeft gesteld van de oplichters”, aldus het parket. De verdediging verklaart dat dat onzin is. “Hij heeft daar geen enkele reden toe”, pleitte zijn advocaat in de rechtbank. “Hij verdient goed zijn brood als voetballer. Hij weet van deze zaak helemaal niets af. In het strafdossier is ook geen enkel spoor te vinden van die mail of dat verdachte telefoontje. Zijn we zeker dat die bejaarde man zich niet gewoon vergist heeft bij een overschrijving?”

Omdat E.K. een blanco strafblad heeft, verzet het parket zich niet tegen uitstel. Zelf vroeg de voetballer, bij monde van zijn advocaat, de vrijspraak. Het vonnis valt op 27 november.