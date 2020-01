Vlaamse regering investeert 149.000 euro in waardevolle Koudenbergbeekvallei Wim De Smet

02 januari 2020

14u00 5 Affligem Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) investeert 930.000 euro in de aankoop van groen- en natuurgebieden in de Vlaamse rand rond Brussel. Affligem krijgt er op die manier vier hectare bos bij.

Demir maakt 149.000 euro vrij voor Affligem. Met dat geld kan de gemeente 6,56 hectare bos aankopen in de waardevolle Koudenbergbeekvallei. Dit natuurgebied van 67 hectare bevindt zich tussen de Bleregemstraat en de Domentveldstraat, in de schaduw van de eeuwenoude Abdij Affligem. “De gemeente wil vier hectare extra kopen om de natuurwaarde en de toegankelijkheid te verhogen”, meldt het kabinet van Demir. “De Koudenbergbeekvallei heeft een grote variatie in ondergrond waardoor je er zeldzame natuur te zien krijgt op een historische plek. Naast de aankoop van die vier hectare omvat de subsidie ook de inrichting van acht hectare met een geboortebos, andere aanplantingen, een poel, hooilandherstel en verbeterde wandelinfrastructuur.”

In Affligem zijn ze alleszins opgezet met de extra subsidie. “Dit is goed nieuws want we hebben plannen om nog extra percelen aan te kopen in dit gebied”, meldt schepen van Leefmilieu Hans Cornand (Open Vld). “In tweede instantie gaan we ook inzetten op extra natuur in deelgemeente Teralfene. Daar hebben we al twee percelen groen gekocht in de Rozenlaan.”

Naast Affligem gaat minister Demir ook extra investeren in onder meer Sint-Genesius-Rode, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw. “De Groene rand staat bekend om zijn prachtige parken en glooiende landschappen”, meldt Demir. “De nabijheid van Brussel biedt kansen voor de economie en het toerisme, maar creëert ook veel uitdagingen op het vlak van verstedelijking, mobiliteit en leefbaarheid. We willen de groene rand ook beschermen tegen de omgevingsdruk van een grootstad als Brussel.”