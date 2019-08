Vlaamse kermis in Essene sterft stille dood (wegens te weinig medewerkers) Dorpsfeest startte in 1985 en lokte ieder jaar bijna tweeduizend bezoekers Wim De Smet

07 augustus 2019

14u20 0 Affligem De Vlaamse kermis van KLJ Essene bestaat niet meer. De organisatoren van de jaarlijkse kermis, die in 1985 voor het eerst werd georganiseerd, houden het voor bekeken. “Het is aan de jeugd om het evenement nieuw leven in te blazen. Voor ons is het te veel geworden.”

De Vlaamse kermis zou normaal komend weekend plaatsvinden op de parking achter de parochiezaal in Essene. Traditiegetrouw werd op zaterdagavond een grote openluchtfuif gehouden, de bekende Open SKAJ-fuif, die steevast meer dan duizend bezoekers lokte. En op zondag volgde de eigenlijke Vlaamse kermis met barbecue, volksspelen en een reeks optredens. De jongens en meisjes van KAJ waren een week voordien al bezig met de opbouw van het festivalterrein. Maar dit jaar blijft alles stil. De openluchtfuif werd vorig jaar al afgeblazen en vervangen door een quiz. Nu verdwijnt ook de Vlaamse kermis zelf. “Het was allemaal een beetje veel aan het worden”, zegt Thomas De Bolle, die meer dan tien jaar zijn schouders onder de kermis zette. “Het waren altijd dezelfde vier, vijf mensen die zich bezighielden met de opbouw en de afbraak. Dat is altijd een zeer intensieve hobby geweest. En naast de voorbereiding en het vele werk tijdens het evenement zelf, moesten er ook meer dan honderd sponsors gezocht worden. Het werd gewoon te veel.”

Huis

Volgens Thomas laat ook de nieuwe generatie jongeren het een beetje afweten. “Wij zijn intussen bijna 30 jaar, sommige ook ouder, en de meeste van ons zijn een gezin gestart en een huis aan het bouwen. Dan heb je voor de organisatie van zo’n evenement geen tijd meer. De jongeren na ons hadden het moeten overnemen, maar dat gebeurt blijkbaar niet. Spijtig.”

Volgens Leen Pauwels, ook een van de drijvende krachten van de Vlaamse kermis, is de Vlaamse kermis ook te groot geworden. “Toen wij destijds de organisatie overnamen van onze voorgangers, was dit nog een klein boerenkermisje”, vertelt ze. “Onze kermis en de fuif zijn maar blijven groeien. Het werd ook almaar professioneler. De jonge mensen van nu krijgen dus plots een reusachtig evenement voorgeschoteld. En daar zien ze zich nog geen meester over.”

Oude garde

Alleen een nieuwe generatie KLJ’ers kan de fuif nieuw leven inblazen. “Het zijn de jongeren die het initiatief moeten nemen”, weet ook Leen. “Onze KLJ beschikt over een grote groep mensen tussen 10 en 14 jaar. Dat is nog een beetje jong om dit allemaal over te nemen. Ze moeten wellicht terug klein beginnen. En als ze hulp nodig hebben van de oude garde, dan staan we klaar.”

Toch hopen zowel Leen als Thomas dat de kermis volgend jaar al nieuw leven wordt ingeblazen. “Dit is een mooie traditie geworden. We hopen op nieuwe initiatiefnemers of op de oprichting van een soort kermiscomité. En gebeurt dat niet, dan is het ook maar zo.”