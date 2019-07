VIDEO. Tonnen vuilnis en smurrie uit woning gehaald: “Het afval lag hier een meter hoog” Wim De Smet

09 juli 2019

14u45 6 Affligem In de Boekhoutstraat in Hekelgem is een gespecialiseerd bedrijf begonnen met het leeghalen van een zwaar vervuilde woning. De werknemers, voorzien van stofmasker en beschermende kledij, haalden tonnen vuilnis en afval naar buiten, samen goed voor liefst zeven volle containers.

De bewoners van het huis verhuisden onlangs naar een nieuw pand. Ze worden begeleid door de OCMW-diensten van Affligem. Dat er een probleem was met hygiëne, stond al langer vast want buurbewoners hadden de penibele leefsituatie al eerder aangeklaagd bij het gemeentebestuur. “De ellende met het afval en alle onhygiënische omstandigheden duurt eigenlijk al enkele jaren”, vertelt een buurman. “In de voorplaats van de woning lag het afval zeker een meter hoog op elkaar gestapeld. Het is onbegrijpelijk dat die mensen daar konden in overleven. Urineren deden ze gewoon op straat, tegen hun auto.”

Katten

De buurt klaagde ook over geuroverlast. “Een gevolg van het ongedierte en de onhygiënische omstandigheden waarin de familie woonde”, vervolgt de buurman. “Er woonden daar zeker twintig of vijfentwintig katten. Die beesten zaten vol schurft en luizen. Omdat ze honger hadden, kwamen ze eten zoeken in de buurt. Bij ons dus. We konden de achterdeur geen kwartier open laten staan, of er zat een kat op de keukentafel.”

De buurt startte eerder al een petitie op omdat ze wilde dat de gemeente ingreep. “En na lang aandringen, werd er uiteindelijk toch iets ondernomen”, luidt het. “Eerst is men vallen komen plaatsen om te katten te vangen. En nu wordt ook het huis leeggehaald.”

Oplossing

De bewoners kregen intussen via het OCMW een ander onderkomen toegewezen. “Onze mensen hebben met de bewuste familie samengezeten om een oplossing uit te werken”, zegt waarnemend burgemeester Hans Cornand (Open VLD). “We hebben de eigenaar kunnen overtuigen om het huis te laten opkuisen. Dit is voor iedereen een goed compromis want we weten dat de buren niet gelukkig meer waren.”

Een gespecialiseerd opruimbedrijf is nu al twee dagen bezig met de tonnen afval uit de woning te verwijderen. Het gaat vooral om honderden stukken textiel, kleren, vuilniszakken, oude meubelstukken, kranten en tijdschriften, matrassen en andere bouwvallig materiaal. Eens de opkuis is afgerond, wordt de bouwvallige woning vermoedelijk gesloopt.