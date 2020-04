Vandalen dringen voetbalkantine binnen die zich naast politiekantoor bevindt Wim De Smet

05 april 2020

09u30 4 Affligem Vandalen zijn vannacht de kantine van voetbalclub Eendracht Hekelgem binnengedrongen. De daders sloegen een groot raam aan diggelen.

De inbraak gebeurde rond 2 uur vannacht. De kantine bevindt zich op de Bellekoutersite, vlakbij het wijkkantoor van de politie. “De daders zijn eerst over een toegangshek van 2 meter gekropen”, meldt Rik Verhavert die verantwoordelijk is voor infrastructuur bij de voetbalclub. “Ze verwijderden het stalen raster dat voor de ramen van de kantine hing, en sloeg vermoedelijk met een zwaar voorwerp een raam in dubbel glas kapot. Om zich makkelijk toegang te verschaffen gebruikten de daders enkele lege plastiek bakjes als toegangstrapje.”

Eens ze de kantine binnen waren, trad het inbraakalarm in werking. “Op de beelden van de bewakingscamera zijn de daders te zien”, vervolgt Rik. “Ze hadden zaklampen bij zich en doorzochten de kantine. Uiteindelijk zijn ze snel op de vlucht geslagen, vermoedelijk door het alarm.”

Bij de eerste vaststellingen blijkt dat de boeven geen buit maakten. De schade bleef beperkt tot het raam.

De inbraak is opmerkelijk omdat het voetbalveld van Eendracht Hekelgem zich vlakbij het wijkkantoor van de politie bevindt. Dat kantoor is ‘s nachts evenwel niet bemand.