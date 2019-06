Twee jaar nadat zijn vrouw overleed aan kanker, sterft ook Kris uit Canvas-reeks De Weekenden aan zelfde ziekte Wim De Smet

26 juni 2019

16u40 110 Affligem Twee jaar nadat zijn echtgenote overleed aan kanker, heeft ook Kris De Pauw (50), de man die bekend werd dankzij het Canvasprogramma ‘De Weekenden’, de strijd tegen diezelfde oneerlijke ziekte verloren. Hij laat twee kinderen na.

Kris De Pauw uit Affligem was een hoofdrolspeler in ‘De Weekenden’, een reeks van televisiemaker Joris Hessels, waarin een dozijn mensen een cruciaal jaar tegemoet gingen en dat, gedeeltelijk, ook zelf in beeld brachten. Het verhaal van Kris De Pauw, de jongste broer van acteur en theatermaker Josse De Pauw, was zonder meer het meest aangrijpende.

Kris verloor zijn echtgenote op 4 juli 2017 aan de gevolgen van een uitgezaaide borstkanker. “De kinderen hebben haar afscheid van dichtbij meegemaakt”, vertelde Kris daarover in onze krant. “Ze hebben nog tegen hun mama gepraat. En rond de middag was alles voorbij. Toen wisten we: vanaf nu moeten we met zijn drieën verder. Met veel moed en nog veel meer verdriet (stil).”

Niet gelovig

Kris en zijn kinderen grepen ook alle moed bij elkaar, maar nog geen maand na de dood van zijn vrouw kreeg hij zelf slecht nieuws te verwerken. Ook hij leed aan kanker, meer bepaald aan de amandelen. Maar de dokters hadden nog hoop op genezing en Kris wilde alles geven om te genezen. “Er zijn momenten dat ik denk: waar heb ik dit allemaal aan verdiend?”, zei hij daarover in hetzelfde interview. “Maar die momenten probeer ik snel opzij te schuiven. Ik ben niet gelovig en ik geloof ook niet dat dit een straf van God is. Ik ben een goed mens, ook al heb ik mijn fouten.”

Eind vorig jaar organiseerde Kris zelfs nog een groot feest, voor al zijn vrienden en familieleden. In het feestzaaltje van de Abdij Affligem werd gedanst, gefeest en gedronken tot in de vroege uurtjes.

Maar de voorbije weken ging de gezondheid van Kris fel achteruit. Met de moed der wanhoop reisde hij naar Duitsland voor een speciale behandeling tegen zijn ziekte, de laatste sprankel hoop. Maar gisteren verloor hij de strijd voorgoed. Het nieuws werd door zijn kinderen zelf bekendgemaakt op zijn eigen Facebook-pagina. Wanneer de uitvaartplechtigheid plaats heeft, is nog niet bekend.

