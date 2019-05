Twee geseinde mannen aangetroffen die replica van een Glock bij zich hadden Tom Vierendeels

16u05 0 Affligem Een interventieploeg van de politiezone TARL heeft dinsdagnacht twee geseinde mannen aangetroffen. Hun wagen werd aan de kant gehaald na verdachte handelingen. Ze bleken in het bezit te zijn van een replica van een pistool.

Kort na middernacht haalde de ploeg een wagen naar de kant op de Brusselbaan in Affligem. Dat gebeurde na verdachte handelingen, maar het is niet duidelijk of de politie dit zelf vaststelde of dat het om een oproep van een burger ging. Aan boord zaten drie personen, waarvan er twee geseind bleken te staan.

Een van de twee liep in het verleden een veroordeling op en diende hierdoor een verplicht DNA-staal te laten afnemen. Dat kon hij tot dinsdagnacht ontlopen. De andere geseinde diende nog een drugstest af te leggen en verhoord te worden indien hij werd aangetroffen. Ook dat gebeurde dus dinsdagnacht. Bij het doorzoeken van de wagen werd nog een replica van een Glock-pistool aangetroffen. Deze werd in beslag genomen op vraag van het parket Halle-Vilvoorde en er werd een proces-verbaal opgesteld.