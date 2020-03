Tuincentrum schenkt voorraad plantjes aan bewoners rusthuis



Wim De Smet

19 maart 2020

12u00 0 Affligem De zaakvoerders van tuincentrum Seco in Affligem schenken een groot deel van hun voorraad hyacinten aan de bewoners van het rustoord Van Lierde.

In het rustoord verblijven 116 mensen. “We hadden gezien dat er tekenactie werd georganiseerd”, vertelt Carla Cooreman van Seco. “De kinderen mochten een tekening maken en die in een bus aan het rusthuis deponeren. Zo wilden ze de bewoners een hart onder de riem steken. Ook onze dochter Lentl wou een tekening maken.”

Carla en haar man David beslisten daarop om de bewoners ook een bloemetje aan te bieden. “We hadden de plantjes vorige week nog ingekocht omdat de weersvoorspellingen goed zaten”, vervolgt Carla. “We hadden gedacht dat we voor drukke dagen stonden in de winkel. Maar toen kwam het bericht dat we op zaterdag de deuren moesten sluiten door de coronacrisis. En gisteren gingen we ook helemaal dicht. We zitten dus met een voorraad die we niet meer verkocht krijgen. Want als de winkel op 5 april opnieuw open mag, zijn al die plantjes al open gebloeid.”

De 116 hyacinten worden vanmiddag overhandigd aan de inwoners. “Het rusthuispersoneel geven we een bakje met azalea’s”, vervolgt Carla. “Op die manier heeft er toch nog iemand plezier van die plantjes want wij kunnen ze nu niet verkopen.”

Opmerkelijk: dochter Lentl (11) maakte ook een tekening voor elke rusthuisbewoner. De tekeningen worden aan de plantjes bevestigd, zodat de bewoners niet alleen van het hyacintje maar ook van de tekening kunnen genieten.