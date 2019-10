Trouwe chauffeur van RSC Anderlecht overleden: “Formidabele kerel die het hele wegennet uit zijn hoofd kende” Wim De Smet

04 oktober 2019

22u55 7 Affligem In het OLV-ziiekenhuis in Aalst is vanmorgen Michael Ruysseveldt (68) overleden. Hij was gedurende vijftien jaar de vaste chauffeur van RSC Anderlecht.

De overwinning van Anderlecht op het veld van Charleroi smaakte zoet, maar paars-wit heeft vandaag wel afscheid moeten nemen van een club-icoon. Michael Ruysseveldt uit Liedekerke was van 1999 tot 2014 de vaste bestuurder van de spelersbus van Anderlecht. Hij sukkelde al enkele jaren met zijn gezondheid en moest daarom, dik tegen zijn zin, vijf jaar geleden al de job als vaste chauffeur van de Anderlecht-spelers afstaan.

Michael Ruysseveldt werkte voor het Affligemse reis- en autocarbedrijf Rantour uit Affligem dat niet alleen instaat voor de verplaatsingen van Anderlecht maar ook die van de Rode Duivels. “Michael is bij ons komen werken in 1973”, vertelt zaakvoerder Kurt Rollier van Rantour. “Hij werkte bij De Post maar tussendoor reed hij voor ons familiebedrijf. Michael was kind aan huis bij Anderlecht, het manusje-van-alles eigenlijk. In 1999 zocht men bij Anderlecht een nieuw autocarbedrijf om de spelers te vervoeren. Dankzij Michael kwamen wij in contact met Michel Verschueren en konden we een contract met de club sluiten. Michael was een fantastische en joviale kerel. We gaan hem zo hard missen.”

Michael zou gedurende vijftien jaar de vaste chauffeur worden van de Anderlecht-spelers. “Een formidabel man”, zegt voormalig manager Michel Verschueren. “Hij kende het hele wegennet van België en Europa uit zijn hoofd. Hij sprong ook voor de spelers in de bres, deelde de boterhammetjes uit. Michael was een echte vakman. Dag en nacht stond hij voor de club paraat. Hij was nooit opdringerig, maar altijd gedienstig en goedgemutst. Hij was intussen al enkele jaren ziek en toen hij de groep moest achterlaten, heeft hij daar echt onder geleden. Ik wil mijn erkentelijkheid betuigen tegenover de familie van Michael. Hij leefde voor onze club.”