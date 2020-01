Traditionele Sint-Antoniusviering in Essene: weinig interesse nog voor levend biggetje Wim De Smet

19 januari 2020

14u15 0 Affligem De jaarlijkse Sint-Antioniusviering in Essene blijft ook na 52 jaar vlotjes overeind maar de verkoop van het levend biggetje, vroeger altijd de blikvanger van de verkoop, leverde dit jaar slechts 50 euro op.

Iedere derde zondag van het nieuwe jaar wordt in Essene, deelgemeente van Affligem, Sint-Antonius vereerd. Dat gebeurt met een wandeling, een Gregoriaanse hoogmis en, de publiekstrekker, de verkoop per opbod van de offergaven. Een bak Affligem-bier, hespen, varkenskoppen, boerenbroden, vlaaien en uiteraard een levend biggetje horen bij de vaste koopwaar. Maar niet iedereen is nog bereid om zo’n varkentje in huis te halen. De hoogste bieder klokte dit jaar af op 50 euro. Amper tien jaar geleden bracht het biggetje nog ruim drie keer zo veel op. Maar de mindere belangstelling voor het biggetje wordt ruimschoots goedgemaakt door het feit dat de andere offergaven meer centen opleveren dan vroeger.

De Sint-Antoniusviering blijft daarom een hoogdag voor de inwoners van Essene. Na de offergaveverkoop is er nog een Breugeliaans feest in de parochiezaal waar iedereen terecht kan voor geuze, kriek, zelfbereide pensen en uiteraard muziek. In de namiddag wordt ook de jaarlijkse gildeprijs uitgereikt. Die prijs gaat dit jaar naar Pieter Van den Borre, een trouwe helper van de Sint-Antoniusgilde. De gildeprijs is een keramieken beeldje dat vervaardigd werd door Pierre Van den Bossche.