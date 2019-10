Tractorsluis in veldweg aan Bellekouter moet autoverkeer weghouden WDS

03 oktober 2019

17u10 3 Affligem Het gemeentebestuur van Affligem gaat een tractorsluis plaatsen in de veldweg tussen de Molenstraat en de gemeentelijke site Bellekouter.

De maatregel moet gemotoriseerd verkeer weghouden uit het rustige baantje. Het wegje vertrekt aan de paardenpiste op de Bellekouter en komt uit in de Molenstraat, ter hoogte van de Sint-Gertrudiskapel. Tegelijk worden er ook borden geplaatst die de automobilisten moeten waarschuwen dat zij geen doorgang krijgen.

Opmerkelijk: de aanleg van een tractorsluis werd vier maanden geleden al voorgesteld door oppositiepartij N-VA, maar de meerderheid veegde het plan toen van tafel. “Nochtans is een tractorsluis hier een noodzaak want autobestuurders kwamen, wellicht via Waze, in het wegje terecht en reden zich er vast in de drassige zijkanten”, zegt raadslid Stijn Stasijns (N-VA). “We zijn dus blij dat het gemeentebestuur dat intussen ook inziet en dat het gezond verstand zegeviert. De verbinding Molenstraat-Bellekouter is nuttig voor fietsers die van Essene-centrum naar het gemeentehuis moeten, maar auto’s hebben niets te zoeken op dit soort trage wegen.”