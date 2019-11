Toneelgroep Prutske brengt de komedie ‘Bendeke Troep’, een 2.0-versie van het stuk uit 1991 Tom Vierendeels

01 november 2019

17u42 0 Affligem De acteurs van Toneelgroep Prutske staan deze maand opnieuw op de planken met ‘Bendeke Troep’. De negen acteurs brengen zeven keer de komedie in de Cultuurzaal van Affligem. Het gaat om een ‘heruitgave’ van een toneelstuk uit 1991. Vorig jaar speelde de groep voor 2.000 toeschouwers.

“Bende troep staat garant voor een avondje echt volks theater dat een deel van het publiek zal laten glimlachen en ander deel zal laten schateren”, omschrijft het gezelschap het theaterstuk. “In ieder geval zal niemand onberoerd blijven.” Sylv Van molle, Jo Callebaut, Jelle Stassijns, Fran D’hooghe, Klaas Toelen, Leen Pauwels, Nick Callebaut, Fran Platteau en Gunnar Arijs maken in het stuk deel uit van dezelfde familie die op een stort woont. “Pie is een afgeschreven zakkenroller die naast het stort van de gemeente woont terwijl zijn vrouw Pimpel haar dagen vult met het controleren van wat anderen weggooien. Beatris, hun oudste dochter, wordt slonzig en haar man politieagent Kokodril heeft een wankele positie. Marjet, de tweede dochter, zoekt het op de hoek van de straat en laat Briegel, haar pooier, dromen van een volwaardig gangsterbestaan. Mandolina, de jongste dochter, wil kost wat kost dansen. Geronimo weet niet goed wat hij wil maar meneer Druifluis heeft het altijd al geweten: jonge dames ronselen die bereid zijn om in zijn ‘theaters’ op te treden. Om te ontsnappen aan hun vastgeroeste bestaan besluit de bende toneel te spelen, met alle gevolgen van dien. Zonder show, zonder geld, zonder talent en zonder inzicht besluiten ze een bank te overvallen. En vanaf dan staat de familie op instorten.

Het stuk ‘Bende Troep’ van Paul Vanbossuyt werd door de groep in 1991 opgevoerd in de Patro. Nu, 28 jaar later, herneemt de groep het theaterstuk in een 2.0-versie naar de eigentijdse regie van Stijn De Wolf. De opvoeringen in de Cultuurzaal van Affligem gaan door op 8, 9, 10, 11, 14, 15 en 16 november 2019. Dit telkens om 20.30, met uitzondering van zondag 10 november wanneer de voorstelling om 15 uur start. Meer informatie is te vinden via www.toneelgroep-prutske.be.