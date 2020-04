Televisiemakers lanceren coronafilmpjes voor kids: “Blijf in uw kotkotkodij” Wim De Smet

12 april 2020

09u45 0 Affligem Drie vrienden-televisiemakers sloegen de handen in elkaar om een plezante website voor peuters en kleuters te bouwen. Op de website ‘kotkotkodij’ beleef je de avonturen van haan Kukeleku, haan Wittekop, de kippen Kuifje en de vijf gezusters ‘De Zwarte’.



Kotkotkodij is een idee van tv-maker Lieven Rossignol (uit Affligem), regisseur Jan Van de Velde (uit Meise) en grafisch vormgever Kristof Vanhoorebeek (uit Gent). De opnames vonden plaats in de kippentuin van Lieven. “De filmpjes zijn eigenlijk kleine quizjes voor kinderen”, meldt Lieven Rossignol. “Zij moeten raden waar de kippen staan: links of rechts. Daarnaast zijn er ook vragen rond het herkennen van de kippen, tellen en herkennen van kleuren, vormen. En af en toe wandelt er zelfs een toevallige passant door het beeld. Elk filmpje sluit af met een oproep: ‘blijf in uw kotkotkodij’.”

De website en de filmpjes zijn bedoeld voor peuters en kleuters van 2 tot 6 jaar maar ook mama’s en papa’s zullen er plezier aan beleven.

De website kotkotkodij.be gaat deze middag online.