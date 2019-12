Stropers stelen karpers uit visvijver in pastoriepark Hekelgem: “Bij ons lust niemand dat, maar voor Oost-Europeanen is het een delicatesse” Wim De Smet

04 december 2019

15u55 9 Affligem De gemeente Affligem neemt maatregelen tegen de stropers in het pastoriepark in Hekelgem. De daders stelen de vissen, vooral karpers, uit de gemeentelijke visvijver en verkopen hun buit vermoedelijk door op de zwarte markt. “Wij hebben niet de gewoonte een karper te eten maar in Oost-Europa is dat een delicatesse”, weet Kevin Van der Slagmolen van de Affligemse sportdienst.

De gemeentelijke visvijver in Hekelgem bevindt zich in de schaduw van de parochiekerk en de bijhorende pastorie. De vijver is populair bij vissers maar alleen met een abonnement of een dagkaart mag je er een lijntje uitslaan. De gevangen vissen mogen niet mee naar huis worden genomen maar moeten terug in de vijver worden uitgezet. Maar niet iedereen komt hier als hobbyist vissen. “We hebben de voorbije jaren vastgesteld dat de vijver ’s nachts bezoek krijgt van stropers”, zegt schepen van Sport Herman Steppe (CD&V). “Die kerels komen via de Pastorijweg en een aanpalende weide naar de visvijver en komen hier onze vis stelen. Meestal verschansen ze zich in de hoekjes van de bossen rondom de vijver. Vorig jaar hebben we een groep Roemenen betrapt die ’s nachts op karpers kwamen vissen en de dieren ook meenamen.”

Onze vijver is heel populair bij vissers. Je kan hier vissen in een idyllisch kader en de vijver wordt ook goed onderhouden. We gaan deze sport niet kapot laten maken door stropers Kevin Van der Slagmolen, medewerker op de sportdienst

Ook de wallen rond de aanpalende pastorie zijn het slachtoffer van stropers. “De pastorie is geen eigendom van de gemeente maar van de kerkfabriek”, zegt Herman Steppe. “Ook hier werden al stropers aangetroffen die vanuit het struikgewas vissen vangen.”

Staaldraad tussen pontons

De gemeente gaat de visvijver daarom beveiligen met staaldraad. “We gaan de draad plaatsen tussen de verschillende pontons”, zegt Kevin Van der Slagmolen, medewerker van de sportdienst. “De stropers komen vaak zonder vislijn en leggen gewoon een visdraad in de vijver. Als de vis in het lokaas bijt, dan probeert hij eerst te vluchten onder de pontons. Dankzij de staaldraad kan de visdraad dan doorgeknipt worden en ontsnapt de vis.”

Er komen nog meer maatregelen. “We gaan de omheining rondom het pastoriepark verstevigen”, zegt Steppe. “De politie krijgt de opdracht om extra controles uit te voeren en ook onze parkwachters zijn extra alert. En er komen strengere boetes op stropen.”

Zwarte markt

De sportdienst zet ieder jaar 500 kilogram vis uit in de vijver, goed voor zo’n 2.000 euro. “Onze vijver is heel populair bij vissers”, luidt het. “Je kan hier vissen in een idyllisch kader en de vijver wordt ook goed onderhouden. We gaan deze sport niet kapot laten maken door stropers.”

Volgens Kevin Van der Slagmolen, medewerker op de sportdienst, kunnen de visdieven met hun buit terecht op de zwarte markt. “In West-Europa is er niemand die graag een karper eet, maar in Oost-Europa gaat het om een delicatesse”, weet hij. “Aangezien er in ons land ook veel inwijkelingen uit die landen wonen, zullen de karpers ook snel een koper vinden. Ik heb vernomen dat het vlees van een karper op de zwarte markt verkocht wordt aan 8 euro per kilogram. Als je weet dat een gewone karper 5 tot 6 kilogram weegt, dan kan je met enkele tientallen vissen al een mooie som verdienen.”