Speciale eenheden overmeesteren patiënt die wapen richt op ambulanciers: hulpverleners eisen maatregelen tegen agressie Wim De Smet

05 november 2019

13u15 0 Affligem Tijdens een interventie in Teralfene, deelgemeente van Affligem, werden twee ambulanciers gisteravond met een vuurwapen bedreigd door hun patiënt. De man kon overmeesterd worden door speciale politie-eenheden. De ambulanciers vragen dat de overheid ingrijpt en de veiligheid van hulpverleners garandeert. “De daders komen er te vaak vanaf met een flauwe straf.”

Ambulancier Nico Weyn (43) en zijn collega kregen gisteravond rond 19 uur een oproep binnen via de hulpcentrale uit Leuven. In de Okaaistraat in Teralfene dwaalde volgens getuigen een man rond die ermee dreigde zichzelf van het leven te beroven. Het duo reed vanuit de standplaats in het naburige Liedekerke uit om de man te helpen. Maar eens aangekomen, kwamen ze oog-in-oog te staan met een gewapende kerel. “De man was blijkbaar teruggekeerd naar zijn woning. Dat hadden we via het radiosysteem al vernomen”, vertelt Nico Weyn. “Toen we voor zijn deur stopten en samen met een politiepatrouille naar de voordeur stapten, zagen we dat onze patiënt uitdagend stond uit te halen naar ons. Plots haalde de man een vuurwapen boven. We zijn onmiddellijk in dekking gegaan. Het dichtstbijzijnde voertuig bleek dat van de politie. Daar hebben we ons meteen achter verstopt.”

De politieagenten vuurden een waarschuwingsschot af om de man tot bedaren te brengen. Meteen werden ook de speciale eenheden gealarmeerd. Zij konden de man uiteindelijk snel overmeesteren. Tijdens de interventie werd de straat hermetisch afgesloten. De man werd meegenomen voor verhoor en geïnterneerd. Het gaat om een 63-jarige man die aan diabetes lijdt. Volgens specialisten kan een te lage suikerspiegel agressiviteit veroorzaken.

Na het nieuwe voorval van gisteravond, trekken de ambulanciers aan de alarmbel. Volgens Nico Weyn moet er dringend een databank komen waarin de adressen van potentieel gevaarlijke patiënten worden opgenomen. “Iemand die schulden heeft komt ook op een zwarte lijst zodat hij geen lening meer krijgt bij de bank”, weet Nico. “Zo ver hoeft het bij ons niet te komen, maar we willen wel graag voorbereid zijn op mogelijk problemen. De veiligheid van ambulanciers laat vandaag echt wel te wensen over. En meestal gebeurt de agressie op momenten dat we het helemaal niet verwachten, zoals gisteravond dus.”

Volgens de ambulanciers moet de problematiek ook aangekaart worden bij de hogere overheid. “Wij zijn niet alleen in Liedekerke maar ook en vooral in Antwerpen actief met onze ambulances”, zegt Tom Leenhouwers van Ambumed. “De agressie neemt toe en justitie reageert zeer laks. Veel agressiezaken tegen ons worden geseponeerd of de daders krijgen flauwe strafjes. Onze mensen doen hard hun best maar als je tijdens je werk een pak slaag krijgt en vier dagen werkongeschikt bent, dan is het enorm storend dat de daders niet strenger aangepakt worden.”