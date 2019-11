Speciale eenheden komen tussenbeide in Okaaistraat in Affligem, buren hoorden geweerschoten Wim De Smet

22u31 24 Affligem De speciale eenheden van de federale politie zijn maandagavond tussenbeide moeten komen in de Okaaistraat in Teralfene. Voorlopig is het nog onduidelijk wat er precies aan de hand was. Volgens buurtbewoners werden er schoten gelost en heeft een man zich uiteindelijk overgegeven aan de politie.

Het incident zou zich kort na 21 uur hebben afgespeeld in de Affligemse deelgemeente. In de buurt valt te horen dat het om een ruzie in de familiale sfeer gaat en dat er voor aankomst van de politie schoten werden gehoord. De lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) snelde ter plaatse en ook een ziekenwagen en een MUG-team kwamen tussenbeide. Vermoedelijk weigerde de verdachte zich onmiddellijk over te geven waarop de lokale politie bijstand vroeg aan de speciale eenheden van de federale politie. Tijdens de politieactie mocht niemand nog in of uit zijn woning. Buren zagen dat een man zich uiteindelijk overgaf aan de politie.

