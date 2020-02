Spaarkas Centrum gaat op reis naar Friesland WDS

13 februari 2020

De leden van spaarkas Centrum in Teralfene hielden zopas hun jaarlijks etentje.

Het was de 41ste keer dat het etentje plaats vond en dit jaar zakten 79 mensen af naar de parochiezaal van Teralfene. Spaarkas Centrum maakt zich klaar voor de 64ste busreis. Dit jaar trekken ze richting Friesland en Ameland. De vereniging komt samen in café De Boereschuur, in de Daalstraat.