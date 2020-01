Sloop dreigt voor niet-vergunde carport van bekende burgemeester Walter De Donder Wim De Smet en Tom Vierendeels

16 januari 2020

06u00 0 Affligem Burgemeester Walter De Donder (CD&V) uit Affligem, bekend van Samson en Kabouter Plop, heeft in zijn tuin een carport geplaatst zonder geldige vergunning. De provincie spreekt zich nog deze week uit over de zaak, maar het advies van de omgevingsambtenaar is duidelijk: de carport moet weg.

Het was de buurman van Walter De Donder die drie jaar geleden een procedure aanspande tegen de burgemeester. De Donder had van zijn garage een schoonheidssalon gemaakt en vervolgens naast zijn woning een carport gebouwd. Die carport staat op amper een meter van het perceel van de buurman. Achter de carport werd ook een berghok gebouwd waardoor de buurman plots tegen een gesloten wand van meer dan 20 meter aankijkt.

Beroepschrift

De buurman diende klacht in maar zijn beroepschrift werd eerst onontvankelijk verklaard door de provincie. Maar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kreeg hij in 2018 wél gelijk. De raad verplichtte de provincie om een nieuwe beslissing te nemen. Om alsnog in regel te zijn, diende De Donder een nieuwe aanvraag in voor een omgevingsvergunning die hem door zijn eigen college ook werd overhandigd. Maar de buurman diende opnieuw klacht in en het ziet er naar uit dat de man ook deze keer gelijk zal krijgen.

De bestendige deputatie van de provincie spreekt zich normaal deze week uit over de zaak, maar het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar is alvast overduidelijk. De deskundige adviseur meent dat er geen vergunning kan worden gegeven voor de carport, de berging en de bijkomende verhardingen. “De totale verharding op de kavel bedraagt 309 vierkante meter, wat neerkomt op één vierde van het perceel. Dat is overdreven”, luidt het advies.

Goede voorbeeld

In de meeste gevallen volgt de deputatie het advies van de omgevingsambtenaar. Is dat het geval, dan moet de populaire burgemeester zijn carport en berging afbreken. Tenzij hij alsnog in beroep gaat. “Het is een goede zaak dat de omgevingsambtenaar in alle onafhankelijkheid gewerkt heeft”, zegt advocaat Roland De Rouck die optreedt voor de buurman. “Nu moet de deputatie een beslissing nemen en die deputatie is politiek samengesteld. Maar als de deputatie het advies van de deskundige negeert, dan zal ze daar een heel goede uitleg met goede argumenten moeten voor hebben. De burgemeester heeft alleszins niet het goede voorbeeld gegeven terwijl dat eigenlijk wel zijn taak is.”

Volgens de buurman is Walter De Donder alvast geen onschuldig slachtoffer in deze affaire. “Hij is al 10 jaar burgemeester en al die jaren was hij diegene die bevoegd is voor ruimtelijke ordening”, luidt het. “Hij weet heel goed dat zijn constructie in strijd is met de regels. Intussen hebben deze procedures mij al veel geld gekost, terwijl De Donder een dure advocaat heeft die betaald wordt door de gemeente, met gemeenschapsgeld dus.”

Walter De Donder wil voorlopig niet reageren op zijn dossier. “De zaak is lopende en dan heeft het ook geen zin om op voorhand uitspraken te doen”, laat hij weten. “Ik wacht eerst de beslissing van de deputatie af. Daarna zien we wel.”