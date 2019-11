Sint-Vincentius krijgt 2 miljoen euro voor bouw van zes nieuwe klassen, refter en sportzaal Wim De Smet

08 november 2019

16u30 4 Affligem De Sint-Vincentiusschool in Hekelgem krijgt van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) 2 miljoen euro voor de bouw van een gloednieuw schoolgebouw. De nieuwe school wordt in de tuin van het zusterklooster gebouwd. Er komt ook één centrale ingang.

Het subsidiedossier voor het nieuwe schoolgebouw dateert van 2003 en pas vandaag, 16 jaar later, heeft de nieuwe minister van Onderwijs beslist om de nodige subsidies voor het project toe te kennen. De Sint-Vincentiusschool telt 409 kleuters en leerlingen, verspreid over twee vestigingen. In de Langestraat bevindt zich een kleuterafdeling, maar het grootste deel van de kinderen zit in de campus in de Bellestraat die nu uitgebreid wordt.

“Onze bouwplannen zijn intussen klaar en we beschikken over een geldige bouwvergunning”, meldt Erik Kuypers, directeur infrastructuur van de scholengroep Ignatiaanse Scholen. “De nieuwbouw zal twee verdiepingen tellen en wordt gebouwd in het achtergelegen tuingedeelte. Op het gelijkvloers komt een nieuwe refter en een sportzaal. Op de eerste verdieping realiseren we zes klassen. We gaan tegelijk ook werk maken van een overdekte speelplaats en we gaan extra groen aanplanten.”

Refter

De huidige schoolgebouwen en het bijhorende kloostertje zijn bijna honderd jaar oud. De oudste delen dateren zelfs van 1852. “Toch behouden we de meeste van die oude gebouwen”, vervolgt Erik Kuypers. “Veel klassen werden recent nog opgefrist en gerenoveerd. Alleen de huidige refter, ironisch genoeg het jongste gebouw op de site, gaan we afbreken wegens helemaal versleten.”

Ook de drie resterende kloosterzusters mogen op de site blijven wonen. “We palmen wel een deel van hun tuin in”, luidt het. “Maar van de leefruimte van de zusters blijven we af. Het nieuwe gebouw zal ook niet aansluiten op hun klooster.”

Inkomplein

De school maakt ook werk van een centraal inkomplein. “Nu telt de school twee ingangen: eentje voor de kleuters en eentje voor de lagere school. De nieuwe centrale ingang blijft in de Bellestraat, maar we gaan het voetpad een heel stuk dieper in onze grond aanleggen, zodat we extra ruimte en een veiligere schoolomgeving creëren.”

De school wil in februari al beginnen met de sloop van de refter. “Nu zijn we volop bezig met het aanstellen van een aannemer”, vervolgt Erik Kuypers. “In februari willen we starten met de bouw. Het is een complexe werf. We hopen dat het nieuwe schoolgebouw in september 2021 geopend kan worden.”

Minister Weyts geeft overigens niet alleen geld aan de Sint-Vincentiusschool. Ook de vrije basisschool De Lettertuin in Mazenzele valt in de prijzen. Zij krijgt een toelage van 100.000 euro voor de renovatie van het sanitair en de kleuterklassen.