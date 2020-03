Showqueen Fren Finé op het podium met Jacky Lafon: “Onze kostuums kosten vaak meer dan 2.000 euro” Wim De Smet

01 maart 2020

12u00 0 Affligem De Bellekouterhal in Affligem vormt zaterdag het decor voor de revue-show Arabian Nights met optredens van actrice Jacky Lafon en de Hekelgemse showqueen Fren Finé, de artiestennaam van Tom Vermoesen (25).

Fren Finé organiseert al enkele jaren een spetterende travestieshow. “Dat gebeurde de voorbije jaren altijd in zaal Gildenhuis maar die zaal werd te klein”, vertelt hij. “Vorig jaar hebben we het evenement al moeten spreiden over twee dagen. Daarom kozen we nu om de Bellekouterhal af te huren. Zo kunnen we de hele show op één avond brengen.”

De organisatoren strikten dit jaar ook Jacky Lafon, bekend als Rita uit Familie. “Het wordt een echte revue-show met live zang en comedy en toffe sketches”, vervolgt Fren Finé. “Het is een verjaardagshow want ik sta intussen 8 jaar op de planken.”

Tom leerde het travestiewereldje kennen toen hij 18 jaar werd. “Voor mijn verjaardag had ik twee travestieten uitgenodigd om te komen optreden”, vertelt hij. “Ik vond dat echt geweldig. Even later was er een free podium in Aalst. Als grap wou ik ook eens als travestiet op het podium staan. Maar wat als grap begon, is vandaag uiteindelijk mijn bijberoep geworden.”

De kleerkast van Tom telt meer dan vijftig outfits. “We noemen dat kostuums want er kruipt veel geld en tijd in om alles mooi te vervaardigen”, luidt het. “Mijn goedkoopste kostuum kostte 300 euro maar er zitten evengoed exemplaren tussen die meer dan 2.000 euro hebben gekost. Al onze kostuums maken we zelf. De prijs van de stoffen valt nog mee, maar de pluimen zijn verschrikkelijk duur. Alleen al voor de show van zaterdag zitten we aan een kledingbudget dat de 10.000 euro overschrijdt.”

De revue-show Arabian Nights heeft zaterdagavond plaats in de Bellekouterhal. De prijs van de toegangstickets varieert tussen 25 euro en 150 euro. Meer info bij Tom op 0492/39.82.29 of Gio op 0476/77.89.99.