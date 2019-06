Scouts Hekelgem tikken zes werfketen op de kop (en die moeten legendarische blokhut vervangen) Wim De Smet

04 juni 2019

17u20 0 Affligem Scoutsgroep De Pajotten uit Hekelgem gaat zes tweedehands werfketen plaatsen die de versleten maar haast legendarische blokhut moeten vervangen. De werfketen komen op de plaats van het huidige leidingpaviljoen dat nog deze maand tegen de vlakte gaat.

Het domein van de Hekelgemse scouts bevindt zich in de Bosstraat. De blokhut, die de lokalen van alle groepen omvat, werd gebouwd in 1966 en is dringend aan vervanging toe. Het oudercomité startte enkele jaren geleden al met een reeks inzamelingsacties om een nieuwe scoutsgebouw te financieren. De kostprijs van een volledige nieuwbouw werd geraamd op 250.000 euro. Omdat de scouts dat geld nog niet hebben, opteert het oudercomité nu om zes modulaire kantoorcontainers aan te kopen als tijdelijk onderkomen. Het gaat om containers van 12 bij 10 meter. “We hebben de containers op de kop kunnen tikken bij een grote wegenbouwer”, vertelt voorzitter Peter De Keyser van het oudercomité. “Voor ons was dit een buitenkansje. Nog deze maand kunnen we de werfketen laten overkomen. Iedere container is 120 vierkante meter groot. Ze werden voordien op werven gebruikt, als reftertje of als kantoor.”

“Emotioneel moment”

De containers worden naast de blokhut geplaatst op de plaats waar nu nog het bouwvallige leidingpaviljoentje staat. “Het leidinglokaal, dat ook al versleten is, gaan we daarom afbreken”, vervolgt Peter. “De voorbereidende werken zijn al gestart. Voor veel oud-leiding is het afscheid van het leidinglokaal wel een emotioneel moment want ze hebben hier hilarische momenten meegemaakt. Maar een andere plaats voor de containers was er niet.”

De kantoorcontainers bieden slechts een tijdelijke oplossing. “Er moet sowieso een nieuwe blokhut komen”, vervolgt Peter De Keyser. “We hopen volgend jaar met de bouw van een nieuw scoutslokaal te beginnen. Intussen bieden de containers een goed alternatief.”

Het oudercomité hoopt de huidige blokhut volgend jaar te slopen. “We hopen eerst nog op het gemeentebestuur dat plannen heeft om een jeugdbouwfonds op te richten. In de oorspronkelijke raming zou een nieuwbouw 250.000 euro kosten, maar ik vrees dat we de tering naar de nering moeten zetten. De helft van het bouwproject moeten we zelf kunnen bekostigen. Voor de andere helft kijken we naar de gemeente. Als er 600.000 euro in een voetbalclub kan geïnvesteerd worden, dan mogen ook de jeugdbewegingen wel iets krijgen.”

Omgevingsvergunning

De scouts hebben nu een omgevingsvergunning aangevraagd om de tijdelijke containers te plaatsen. Ook de omwonenden werden ingelicht.

Wie ooit in leiding stond bij de Hekelgemse scouts, kan zaterdagavond alvast even langs komen in de Bosstraat. Dan wordt nog een laatste keer feest gevierd in het vermolmde leidinglokaaltje. Nadien gooit de sloophamer het pand plat.