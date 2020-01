Rode Duivels beschikken over nieuwe luxe-bus (en wij mochten in primeur al eens binnenkijken) Wim De Smet

29 januari 2020

13u30 0 Affligem De Rode Duivels beschikken over een nieuwe luxe-bus voor hun binnenlandse verplaatsingen. De nieuwe bus telt meer dan veertig lederen zetels en beschikt over een mini-keukentje, toilet, twee koelkasten en drie videoschermen.

De voetbalbond heeft voor het vervoer van de Rode Duivels een overeenkomst met reis- en autocarbedrijf Rantour uit Affligem. Omdat de vorige bus aan vervanging toe was, besliste zaakvoerder Kurt Rollier om een gloednieuwe MAN Lion’s Coach aan te kopen, goed voor een investering van zo’n 350.000 euro. De nieuwe autocar werd afgewerkt in het zwart en op de zijkanten staat in grote, rode letters de naam Belgium. De bus beschikt ook over verduisterde ramen en bevat tal van snufjes zoals een kitchenette maar ook videoschermen, een koffieapparaat, twee koelkasten, draadloos internet en tientallen aansluitingen om gsm of tablet aan op te laden. De zetels zijn bekleed in leder en werden afgewerkt met een rood biesje en de Belgische driekleur. “De reizigers hebben in deze bus ook extra beenruimte”, zegt Kurt Rollier. “De bus behoort tot de nieuwste generatie van het bekende merk MAN. We hebben ook gekozen voor een nieuwe lay-out. Deze bus zal vooral ingezet worden voor de aankomende EK-campagne.”

Speciale wensen voor de inrichting van de bus, waren er haast niet. “De bus wordt vooral ingezet voor korte, binnenlandse afstanden”, vervolgt Kurt. “We brengen de spelers naar het oefencentrum in Tubeke of naar de luchthaven, soms ook naar een andere trainingslocatie. Maar veel langer dan een uur hoeven ze zelden in deze bus te zitten.”

“De Rode Duivels hebben een grote kern en daarom was het ook noodzakelijk om veel zetels te hebben”, luidt het. “De technische staf rijdt vaak apart met een minibusje. Zo kunnen zij al vroeger in het stadion of het oefencentrum aankomen om de nodige voorbereidingen te doen. De spelers zelf komen dan iets later aan. De bus krijgt ook een vaste chauffeur. Hij weet dat alles wat op deze bus gebeurt of wordt gezegd vertrouwelijk moet blijven. ”

De Rode Duivels-bus ziet er luxueus uit maar is eigenlijk heel wat soberder dan de clubbus van RSC Anderlecht die ook tot de Rantour-vloot behoort. “De spelers van Anderlecht beschikken ook nog eens over een aparte zithoek, een oventje en kaarttafels”, weet Kurt. “Maar zij zijn vaak met minder mensen op de baan en doen ook langere afstanden.”

Tot slot: de exclusieve Rode Duivels-bus is ook verkrijgbaar voor andere verenigingen of reizigers. “Dat klopt. Als de voetbalbond de bus niet opvordert, dan wordt hij ook ingezet voor andere reizen of verplaatsingen. Maar in de eerste plaats moet dit exemplaar de Rode Duivels veilig vervoeren.”