Rock Teralfene sluit festivalseizoen af met verrassende optredens en kinderfeest Wim De Smet

17 september 2019

16u00 2 Affligem Een gezellige afsluiter van het festivalseizoen, met verrassende optredens ‘s avonds en een tof kinderfeest in de namiddag. Dat is, samengevat, Rock Teralfene. Het festival heeft dit jaar plaats op zaterdag 28 september op het kerkplein.

Sinds enkele jaren krijgen de kinderen in de namiddag al de kans om zich uit te leven tijdens een groot kinderfeest. Van 14 tot 17 uur kan de jeugd in het dorpscentrum terecht voor diabolo’s, balletjes, kegels, flowersticks, ringen, lasso’s, pedalo’s en eenwielers. Iedereen vanaf 4 jaar kan vrij kiezen wat hij of zij wil proberen.

In aanloop naar het jonge geweld brengen Les Poulains Flandriens van 17 tot 18 uur covers van Belgische nummers. Vanaf 18.30 uur is het aan Jerk Beefy, een punkrockband met een overdosis aan ADHD. Deze jonge band brengt eigen nummers én covers voor uit de periode waarin hanenkammen en nekmatjes nog niet zo fout waren.

Nadien is het de beurt aan Melting Mallows, dit jaar nog finalist van De Nieuwe Lichting, de talentenjacht van Studio Brussel.

De organisatoren strikten ook een band uit Nederland. De vierkoppige rockgroep Bony Macaroni laat zich opmerken door humoristische teksten en catchy gitaarmelodieën.

Blikvanger dit jaar is IC/TC, de bekende tribute van het legendarische AC/DC. Rock Teralfene wordt afgesloten door Alternative Nation, een band die een ode brengt aan het alternatieve grunge genre van de jaren ’90. Als extra troef heeft de groep zanger Tom De Man in de rangen. De leraar uit Aalst is ondertussen een halve beroemdheid nadat hij de winnaar werd van ‘The Voice van Vlaanderen 2014'.

De toegang tot Rock Teralfene is gratis.