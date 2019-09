Regen krijgt Erembald Kravaalhappening niet klein: meer dan duizend bezoekers zakken af naar Abdij Affligem Wim De Smet

08 september 2019

14u50 0 Affligem Meer dan duizend mensen brachten zaterdag een bezoek aan de Erembald Kravaalhappening in en rond de abdij van Affligem. Het slechte weer hield meer mensen thuis dan de voorbije jaren maar de opkomst bleek in de late namiddag toch nog behoorlijk.

De bezoekers konden in het abdijdomein genieten van een streekbierenterras en op de binnenkoer en in de Abdijstraat was het proeven en smullen van streekeigen producten. De Erembald Kravaalhappening viel dit jaar samen met de Affligemse Hopdag die traditioneel een eerbetoon brengt aan de teloorgegane hopcultuur in de regio tussen Aalst en Asse. Enkele hopboeren toonden hoe ze destijds de hop plukten, vanop een hoogtewerker die op een kar aan een tractor was bevestigd.

De bezoekers konden ook kiezen tussen drie wandelingen die uitgestippeld werden door de Affligemse Gidsen. Er was een wandeling door de Faluintjesgemeenten, de wandeling langs het Roofridderpad richting Asse en Doment en een wandeling doorheen het Kluisbos, op de grens met Aalst.

Ook de monniken van de abdij werkten mee. Zij zetten de deuren open voor geleide bezoeken. “Dat is een bijna exclusief bezoek geworden want de paters zijn niet zo gesteld op veelvuldige bezoekjes”, weet burgemeester Walter De Donder (CD&V). “Dat heeft vooral te maken met het weinige aantal paters en de abdij en met hun leeftijd. We moeten die wens respecteren.”

Franse revolutie

De hopteelt heeft overigens heel veel te danken aan de monniken van Affligem. “De paters hadden zeshonderd jaar geleden alle landerijen in de regio in hun bezit”, weet coördinator Joris Van der Veken. “Dat bleef zo tot de Frans revolutie. De paters hebben veel boeren er toe aangezet om hop te telen. Eigenlijk is het dus de abdij die er voor gezorgd heeft dat de typische hopvelden deel uitmaken van ons landschap.”

“We zagen heel veel mensen die speciaal voor het abdijbezoek naar Affligem kwamen”, weet Evelyne Fiers van het Regionaal Landschap. “Maar door de plensbuien in de vroege namiddag kregen we veel minder wandelaars over de vloer. Vorig jaar in Asse telden we 2.800 bezoekers, nu waren dat er iets meer dan 1.000. Jammer, maar te begrijpen door dit slecht weer.”

De Regionale Landschappen maakten van het evenement meteen ook gebruik om een nieuwe toeristische brochure voor te stellen. Daarin krijgen wandelaars meer informatie over de abdij, het abdijlandschap, de visvijvers, het Kluizenbos, de Kluiskapel, het Waterkasteel en de waardevolle Koudenbergbeekvallei.