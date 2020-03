Rechter gelooft vechtersbaas niet: werkstraf van 60 uur Wouter Hertogs

18 maart 2020

12u00 4 Affligem Een man uit Affligem is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor een uit de hand gelopen feestje in Opwijk. Bij een vechtpartij verwondde de man 3 andere feestgangers. Zelf stelt hij eerst aangevallen te zijn, maar hier geloofde de rechter niets van.

De versies van slachtoffers en beklaagde lagen vorige maand bij de behandeling van het dossier ver uit elkaar. “Ik was daar met enkele vrienden. Toen ik iets wilde bestellen om te drinken beet men mij toe dat we daar niet thuis hoorden”, aldus de beklaagde tegen de rechter, “ik kreeg een duw en een slag en er brak een vechtpartij uit. Daarna werd ik buitengezet. Twee vrienden van mij waren daar aan het roken, maar toen ik met hen praatte kreeg ik plots nog een stevige trap in de rug.”

De slachtoffers, ondersteund door getuigen, hadden een heel ander verhaal. Volgens hen misdroeg de beklaagde zich en gaf hij een andere feestganger vanuit het niets enkele slagen. Ook twee vrouwen die de gemoederen wilden bedaren deelden in de klappen. Bovendien hadden zij - in tegenstelling tot de beklaagde - medische attesten van hun verwondingen.

De rechter geloofde hun versie van de feiten en gaf de vechtersbaas een werkstraf.