Rechtbank spreekt jongeman vrij die boetes zou verzameld hebben op naam van jeugdvriend Wouter Hertogs

21 februari 2020

17u09 0 Affligem Een 20-jarige man uit Affligem is vrijgesproken voor valse naamdracht. Volgens het parket zou hij zich op het openbaar vervoer hebben voorgedaan als een jeugdvriend van hem. Die jeugdvriend kreeg vervolgens al zijn boetes voor zwartrijden in de bus, goed voor een totale som van 5.700 euro. De rechtbank zag echter teveel twijfel om hem te veroordelen. Een geluk bij een ongeluk: de NMBS schold alle boetes kwijt aan het slachtoffer.

Nico N. (toen 17) stond in 2018 voor een mysterie. Hij kreeg boete na boete - telkens voor zwartrijden - in zijn brievenbus. In totaal kreeg hij niet minder dan 33 boetes wegens het reizen met bus of trein zonder geldig vervoersmiddel. Uiteindelijk diende hij klacht in.

Al snel bleek dat hij inderdaad nooit in de fout was gegaan, laat staan dat hij die ritten had gemaakt. Snel werd J.M. ervan verdacht achter de stortvloed van boetes te zitten. Bij een van de controles op de trein had de zogezegde ‘Nico’ immers gezegd dat hij naar een boksclub in Oudenaarde op weg was. Een van de leden van die club kende het slachtoffer nog. Het was J.M., een jeugdvriend van hem die hij al jaren niet gezien had, maar met wie hij in zijn kindertijd goed kon opschieten. Nu kende hij hem enkel nog van op sociale media. Met een foto van J.M. gingen de agenten naar de NMBS-controleurs. Met succes, want ze herkenden hem formeel. Bovendien bleken de boetes allemaal uitgeschreven te zijn bij verplaatsingen tussen Affligem, woonplaats van J.M., en Gent, waar hij naar school ging, of Oudenaarde, waar hij bokste. “Het is duidelijk dat J.M. de naam heeft aangenomen van Nico N., iemand bij wie hij vroeger vaak speelde, maar met wie hij nu geen contact meer had”, aldus het parket, dat gezien zijn nog jonge leeftijd slechts een werkstraf vorderde. Zelf ontkende de man alles; “Ik bokste in die periode daar niet meer door gebitsproblemen. dat laatste staafde hij trouwens met documenten.

Onwetenschappelijk en suggestief

De rechtbank sprak de man echter vrij omdat er zware fouten gemaakt werden door de speurders. “De werkwijze ter identificatie van de dader was hoogst merkwaardig. De naam van een mogelijke dader wordt voorgeschoteld door het slachtoffer waarna de foto van die mogelijke dader wordt geconsulteerd. Vervolgens wordt hij ‘formeel herkend’ en wordt er geen verder onderzoek meer gedaan. Dergelijke werkwijze is suggestief en onwetenschappelijk en kan volgens de rechtbank niet tot een betrouwbaar bewijs leiden.” Dat er in de boksclub geen navraag gedaan was over de al dan niet aanwezigheid van de beklaagde stootte de rechter ook al tegen de borst. “Er is dus twijfel over de aanwezigheid op de trein, twijfel die in het voordeel van de beklaagde speelt”, aldus de rechter,;

Toch één troost voor het slachtoffer. Het grote deel van de 5.700 euro aan boetes die hij kreeg werd immers kwijtgescholden door De Lijn en de NMBS.