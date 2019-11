Rantour-stichter Antoine Rollier (88) overleden Wim De Smet

04 november 2019

19u30 0 Affligem In zijn woning in de Bellestraat is vanochtend Antoine Rollier (88) overleden. Hij stond in 1958 aan de wieg van zijn eigen reisbureau dat later uitgroeide tot het bekende autocarbedrijf Rantour.

Antoine Rollier, afkomstig van Denderleeuw, was oorspronkelijk beroepsmilitair maar toen zijn buurman, die duiven transporteerde, zijn bedrijf van de hand deed, besliste hij ook op eigen benen te staan. Naast het vervoer van duiven, nam hij ook een autobus over waarmee de leerlingen van het atheneum in Denderleeuw werden vervoerd. Reizen Antoine was geboren. “Die bus hebben we na veertien dagen al mogen vervangen. Die bak was compleet versleten”, vertelde hij begin vorig jaar in een interview voor deze krant. “We kochten meteen een nieuwe bus en in de jaren die volgden, organiseerden we ook onze eerste reis. Bestemming: Lourdes. We reden daar toen nog twee dagen over. Zowel mijn vrouw als ikzelf waren de vaste chauffeurs.”

Loanton

In 1962 verhuisde het bedrijf naar de Daalstraat in Teralfene en nog eens zes jaar later trok Antoine naar de Bellestraat in Essene. Hier werd een grote stelplaats gebouwd en werd ook gestart met het restaurant Loanton. De twee zonen, Kurt en Bruno, namen later elk een zaak voor hun rekening. Kurt kwam aan het hoofd van het autocarbedrijf te staan terwijl Bruno het restaurant overnam. Toen de familie Rollier ook Cars Pierre uit Merchtem overnam, werd beslist om een nieuwe naam te lanceren. Het werd Rantour omdat de drukker van de publiciteitsfolders altijd ‘Ran’ op zijn dozen schreef, wat stond voor Reizen Antoine.

Rantour groeide uit tot de vaste chauffeur van RSC Anderlecht en de Rode Duivels. Stichter Antoine kwam nog vaak langs in de zaak. “Maar het voorbije jaar raakte ons vader een beetje op de sukkel”, vertelt zoon Kurt. “Hij was slecht te been en had last van ouderdomskwaaltjes. Uiteindelijk is hij vanmorgen overleden in de ouderlijke woning. Voor ons is dit een groot verlies maar we zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons betekende.”

De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag om 11.15 uur plaats in de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking van Essene.